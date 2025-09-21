„Fontos családi pillanatokról lemaradtam" – Jákob Zoli elmesélt, miért ért véget harmadik házassága

Jákob Zoli, az ismert hartai származású üzletember és a Nagy Ő című reality korábbi főszereplője most először mesélt részletesen harmadik házasságának végéről. A milliárdos elismeri, hogy a kapcsolat már nem volt megmenthető, de a válás ellenére jó viszonyban maradt volt feleségével, akivel közös gyermekeiket is szeretettel nevelik tovább – számolt be minderről a Bors.

Jákob Zoli most őszintén beszélt magánéletéről

Fotó: MW / archív-felvétel

Jákob Zoli számára gyermekei a legfontosabbak

A háromgyermekes édesapa egyik fia idén nősült meg, egyik lánya érettségi előtt áll, a legkisebb pedig már tinédzser. A nyilvánosság és a közösségi média jelenléte nem mindig könnyű a gyerekek számára, teherként élik meg apjuk ismertségét, de Zoli igyekszik egyensúlyt teremteni. Úgy véli, nem feladata elvárni, hogy gyermekei átvegyék tőle a céget, csak ha ők tényleg ezt akarják.

Exfeleségével a mai napig jóban van

„Követtem el hibákat, amiket nem bánok” – mondta Zoli. Hozzátette, hogy vannak döntések, amiket ma másképp csinálna, de mer hibázni.

A magánéletben viszont nem szeretnék hibázni, de megtettem sokszor. Például az utolsó házasságom, azt gondolom, akár hibáztam volna, akár nem, már nem lenne meg úgy, ahogy volt. Nekem nagyon szép volt a házasságom, csak épp vége lett

– emlékezett vissza. Megbánta azonban azt, hogy bizonyos fontos családi pillanatokról lemaradt, például amikor egyik lánya először ment iskolába.

A vállalkozó azt is elárulta, hogy magánéleti sikerének tartja, hogy jó viszonyban maradt exfeleségével, és annak új párjával, évek óta együtt utaznak, most épp Thaiföldre. A mozaikcsalád jól működik, gyerekei rendszeresen találkoznak vele, hetente több alkalommal is.

A múlt árnyai ellenére ma már a családi egyensúlyra és az emberi kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.