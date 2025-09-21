szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magánélet

1 órája

„Fontos családi pillanatokról lemaradtam" – Jákob Zoli elmesélt, miért ért véget harmadik házassága

Címkék#Jákob Zoli#celebfigyelő#magánélet#házasság

A milliárdos üzletember ma már egészen másként tekint a múltra és a családra. Jákob Zoli őszintén mesélt harmadik házasságának végéről és az apaság kihívásairól.

Digner Brigitta

Jákob Zoli, az ismert hartai származású üzletember és a Nagy Ő című reality korábbi főszereplője most először mesélt részletesen harmadik házasságának végéről. A milliárdos elismeri, hogy a kapcsolat már nem volt megmenthető, de a válás ellenére jó viszonyban maradt volt feleségével, akivel közös gyermekeiket is szeretettel nevelik tovább – számolt be minderről a Bors.

Jákob Zoli őszintén vallott házasságáról
Jákob Zoli most őszintén beszélt magánéletéről 
Fotó: MW / archív-felvétel

Jákob Zoli számára gyermekei a legfontosabbak

A háromgyermekes édesapa egyik fia idén nősült meg, egyik lánya érettségi előtt áll, a legkisebb pedig már tinédzser. A nyilvánosság és a közösségi média jelenléte nem mindig könnyű a gyerekek számára, teherként élik meg apjuk ismertségét, de Zoli igyekszik egyensúlyt teremteni. Úgy véli, nem feladata elvárni, hogy gyermekei átvegyék tőle a céget, csak ha ők tényleg ezt akarják.

Exfeleségével a mai napig jóban van

„Követtem el hibákat, amiket nem bánok” – mondta Zoli. Hozzátette, hogy vannak döntések, amiket ma másképp csinálna, de mer hibázni. 

A magánéletben viszont nem szeretnék hibázni, de megtettem sokszor. Például az utolsó házasságom, azt gondolom, akár hibáztam volna, akár nem, már nem lenne meg úgy, ahogy volt. Nekem nagyon szép volt a házasságom, csak épp vége lett 

– emlékezett vissza. Megbánta azonban azt, hogy bizonyos fontos családi pillanatokról lemaradt, például amikor egyik lánya először ment iskolába.

A vállalkozó azt is elárulta, hogy magánéleti sikerének tartja, hogy jó viszonyban maradt exfeleségével, és annak új párjával, évek óta együtt utaznak, most épp Thaiföldre. A mozaikcsalád jól működik, gyerekei rendszeresen találkoznak vele, hetente több alkalommal is.

A múlt árnyai ellenére ma már a családi egyensúlyra és az emberi kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu