Szívszorító történet: a látását elvesztő fiatalnak Jákob Zoli adott új reményt – videó

Paplanos Péter 26 évesen, egy autoimmun betegség következtében veszítette el látását. Mostanra megtalálta az útját: jótékonyságból zenél, ám elhasználódott gitárja miatt segítségre szorult, Jákob Zoli pedig tette, amit a szíve diktált.

Látását vesztett zenésznek segített Jákob Zoli

Fotó: TV2

Egy fiatal férfi, aki a sötétségből hozott fényt mások életébe

Péter teljesen összeomlott, amikor egyik napról a másikra elveszítette látását. Hat éven át küzdött a depresszióval, és sokszor úgy érezte, értelmét vesztette az élete.

Végül rájött: akkor érzi jól magát, ha másoknak adhat. Ma már idősek otthonában, iskolákban és óvodákban zenél, hogy örömet vigyen azok életébe, akiknek szükségük van egy kis fényre. Azt mondja, az állapotában nem is a látássérültség a legnehezebb, hanem a kiszolgáltatottság, hiszen egykor önálló élete volt, felszolgálóként dolgozott, majd mindent elveszített.

Jákob Zoli ajándéka új erőt adott Pepének

A zenélés adott új értelmet Pepe napjainak, de régi, rossz állapotú gitárja gyakran okozott nehézséget. Ezért fordult segítségért, és a története eljutott Jákob Zolihoz, aki azonnal a szívén viselte a sorsát. A milliárdos egy vadonatúj gitárral lepte meg Pepét, aki meghatódva vette át az ajándékot. A hangszer nemcsak a zenélést teszi könnyebbé számára, hanem azt is jelenti, hogy valaki hisz benne, és értékeli a kitartását.

Nem henceg, hanem inspirál – ezért mutatja meg a jótetteit

Jákob Zoli azt is elmondta: nem azért készít videókat a közösségi médiába a jótékonysági akcióiról, hogy dicsekedjen, hanem azért, hogy másoknak is példát mutasson. Szerinte az adakozás nem csupán anyagi segítség, hanem jó energia, amely visszatalál az emberhez. Úgy véli, ha akár csak egyvalakit inspirálhat azzal, hogy adni milyen jó érzés, már megérte nyilvánosan beszélni a kezdeményezéseiről.