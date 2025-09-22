szeptember 22., hétfő

Rekord

1 órája

Minden ötödik tévénéző a Hunyadit választotta, a sorozat az olvasási kedvet is fellendítette

Minden ötödik tévénéző a TV2 új szériáját választotta. A Hunyadi sorozat nemcsak a képernyőkön tarolt, hanem a közbeszédben is népszerű téma volt.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 tavasszal bemutatott történelmi sorozata, a Hunyadi igazi közönségsiker lett. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss kutatása szerint a produkció nemcsak nézettségi rekordokat döntött, hanem társadalmi hatást is gyakorolt: beszédtémává vált a családi és baráti körökben, és még az olvasási szokásokra is hatással volt.

Félmilliós előny a riválisokkal szemben

A sorozat minden premieradása vezette a nézettségi toplistát az adott idősávban. Az első két rész sugárzásakor a TV2 több mint félmillió nézővel előzte meg a konkurens csatornákat, később ez a különbség 300 ezres stabil előnyre mérséklődött. A teljes lakosság körében átlagosan 783 ezren követték élőben a Hunyadi epizódjait, vagyis minden ötödik tévénéző ezt a műsort választotta.

A magyar múlt került reflektorfénybe

A Bán Mór – polgári nevén Bán János – Kecskemét alpolgármesterének regényfolyamából készült történelmi széria fő erénye, hogy a magyar múltat állította reflektorfénybe. Az NMHH kutatása szerint a 18–75 éves célcsoport harmada figyelemmel kísérte a sorozatot, és minden hatodik válaszadó (15 százalék) végignézte az összes epizódot. A nézők többsége pozitívan fogadta az alkotást, különösen az idősebb és felsőfokú végzettségű korosztály körében volt népszerű.

Beszédtéma lett a Hunyadi és olvasásra is ösztönzött

A sorozat túlmutatott a szórakoztatáson: a megkérdezettek fele beszélgetett róla családjával, barátaival vagy munkatársaival. Ez a fajta kulturális párbeszéd leginkább a fővárosiakra és a diplomásokra volt jellemző. A hatás az irodalomra is kiterjedt, hiszen a nézők közel 30 százaléka felvette Bán Mór regényeit az olvasási listájára.

A Netflixen is tarolt

Bár a legtöbben a TV2-n követték az eseményeket, a Netflix streamingszolgáltatón is megjelent a sorozat. 2025. április 21-én vált elérhetővé a teljes Hunyadi, és a Flixpatrol adatai szerint aznap a negyedik helyen nyitott. Másnap azonban átvette a vezetést, amelyet négy napig tartott, majd április 26-án visszacsúszott a második helyre.

A felmérésből az is kiderült, hogy a közönség nyitott a hasonló produkciókra: a válaszadók 60 százaléka szívesen látna újabb, a magyar történelmet feldolgozó szériákat.

Erős kecskeméti kötődés

A Bán Mór miatti erős kecskeméti kötődés okán a hírös városban több alkalommal jártak a Hunyadi szereplői. A Szilágyi Erzsébet alakító Rujder Viviennel a Tudomány és Művészetek Házában találkozhattak a rajongók, míg a főszereplő, Kádár L. Gellért több alkalommal is járt Kecskeméten: a Katona József Könyvtárban, Hunyadivárosi Közösségi Házban is vendégeskedett, sőt részt vett a kecskeméti nándorfehérvári megemlékezésen is

