szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Család

1 órája

Második gyermekével várandós Hosszú Katinka, gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt

Címkék#Hosszú Katinka#örömhír#gyermekáldás

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán osztotta meg rajongóival az örömhírt: ismét kisbabát vár. A bajai származású Hosszú Katinka közösségi oldalain osztotta meg a jó hírt.

Orosz Fanni Flóra

Újabb örömhírről számolt be követőinek Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy férjével második gyermeküket várják. A várandósság bejelentése után rajongók százai gratuláltak az úszónőnek, aki láthatóan kiegyensúlyozottan és boldogan várja a család legújabb tagját.

Hosszú Katinka gyermeket vár, a bajai olimpiai bajnok második gyermeke,
Hosszú Katinka második gyermekét várja
Fotó: Rácz Tamás

Hosszú Katinka ismét anya lesz

Hosszú Katinka 2023-ban hozta világra első gyermekét, kislányát, aki azóta is gyakran megjelenik az úszónő posztjaiban. Mostani bejelentésével Katinka azt is megmutatta, milyen fontos számára a család és az anyaság, hiszen sportkarrierje mellett boldogan vállal újabb szerepet édesanyaként.

Rajongók százai gratulálnak a családnak

A közösségi oldalak kommentjeiben egymást érték a jókívánságok. Sokan kiemelték, mennyire örülnek annak, hogy Katinka újabb boldog időszak elé néz. A gratulációk között megható üzenetek és szívecskék százai jelezték, hogy az olimpiai bajnoknak milyen szerető rajongótábora van.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu