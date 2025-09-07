3 órája
Második gyermekével várandós Hosszú Katinka, gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt
A háromszoros olimpiai bajnok úszónő közösségi oldalán osztotta meg rajongóival az örömhírt: ismét kisbabát vár. A bajai származású Hosszú Katinka közösségi oldalain osztotta meg a jó hírt.
Újabb örömhírről számolt be követőinek Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy férjével második gyermeküket várják. A várandósság bejelentése után rajongók százai gratuláltak az úszónőnek, aki láthatóan kiegyensúlyozottan és boldogan várja a család legújabb tagját.
Hosszú Katinka ismét anya lesz
Hosszú Katinka 2023-ban hozta világra első gyermekét, kislányát, aki azóta is gyakran megjelenik az úszónő posztjaiban. Mostani bejelentésével Katinka azt is megmutatta, milyen fontos számára a család és az anyaság, hiszen sportkarrierje mellett boldogan vállal újabb szerepet édesanyaként.
Rajongók százai gratulálnak a családnak
A közösségi oldalak kommentjeiben egymást érték a jókívánságok. Sokan kiemelték, mennyire örülnek annak, hogy Katinka újabb boldog időszak elé néz. A gratulációk között megható üzenetek és szívecskék százai jelezték, hogy az olimpiai bajnoknak milyen szerető rajongótábora van.