Második gyermekével várandós Hosszú Katinka, gyönyörű fotóval jelentette be az örömhírt

Újabb örömhírről számolt be követőinek Hosszú Katinka. A háromszoros olimpiai bajnok a közösségi médiában hozta nyilvánosságra, hogy férjével második gyermeküket várják. A várandósság bejelentése után rajongók százai gratuláltak az úszónőnek, aki láthatóan kiegyensúlyozottan és boldogan várja a család legújabb tagját.

Hosszú Katinka második gyermekét várja

Fotó: Rácz Tamás

Hosszú Katinka ismét anya lesz

Hosszú Katinka 2023-ban hozta világra első gyermekét, kislányát, aki azóta is gyakran megjelenik az úszónő posztjaiban. Mostani bejelentésével Katinka azt is megmutatta, milyen fontos számára a család és az anyaság, hiszen sportkarrierje mellett boldogan vállal újabb szerepet édesanyaként.

Rajongók százai gratulálnak a családnak

A közösségi oldalak kommentjeiben egymást érték a jókívánságok. Sokan kiemelték, mennyire örülnek annak, hogy Katinka újabb boldog időszak elé néz. A gratulációk között megható üzenetek és szívecskék százai jelezték, hogy az olimpiai bajnoknak milyen szerető rajongótábora van.