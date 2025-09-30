szeptember 30., kedd

Gyönyörű kismama: Hosszú Katinka megmutatta gömbölyödő pocakját

Friss képet osztott meg közösségi oldalán az olimpiai bajnok úszónő, amelyen már látszik gömbölyödő pocakja. Hosszú Katinka második gyermekét várja, és rajongói elhalmozták gratulációkkal a meghitt bejegyzés után.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő néhány hete árulta el, hogy második gyermekével várandós. A bajai származású Hosszú Katinka mostani fotója mellé egy rövid, de annál meghatóbb üzenetet is írt: „Elképesztő érzés, hogy hamarosan négyfős család leszünk.”

Hosszú Katinka műtermi fotósnak pózól.
Hosszú Katinka újból kismama lesz
Forrás: MW / Archív

Nem tudni pontosan hány hetes várandós a gyönyörű kismama, de a gömbölyödő pocakja már most is jól látszik.

Elárasztották jókívánságokkal a követői

A kép alatt pillanatok alatt megjelentek a rajongói hozzászólások. Sokan gratuláltak Katinkának, mások a szépségét és a boldogságát dicsérték, miközben szívecskék és kedves jókívánságok százai érkeztek hozzá.

Hosszú Katinka a jövőre gondol

Az Instagram-bejegyzésben Katinka arról is beszámolt, hogy családjával fontos döntést hoztak: a Krio Intézetnél tároltatják el a születendő gyermek köldökzsinórvéréből származó őssejteket. Mint írta, ez számukra biztonságot és megnyugvást jelent, hiszen a sejtek számos betegség kezelésében kulcsfontosságúak lehetnek.

„A jelenben nyugalmat, a jövőben pedig biztonságot adhat a családunknak” – fogalmazott az úszónő.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

