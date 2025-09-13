Herczeg-Kis Bálint mindent megmutat, így állnak az álomotthon építésével – videó

Korábban többször beszámoltunk arról, hogy Herczeg-Kis Bálint és párja, lakóautóval bejárta Európát, amelyről folyamatosan beszámoltak a rajongóknak. A kecskeméti Exatlon-bajnok azóta egy újabb álmát szeretné megvalósítani, erről videót posztolt Instagram-oldalára.

Herczeg-Kis Bálinték nagy munkának álltak neki

Fotó: Herczeg-Kis Bálint Instagram-oldala

Így haladnak Herczeg-Kis Bálinték

Néhány hónappal ezelőtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy megvette élete első telkét a Mátrában. Az építkezés folyamatairól több kisvideót is feltöltött, amelyekben elmeséli, mennyi munka áll mögöttük és, milyen feladatok lesznek még a jövőben, hogy végre kész legyen az erdei házuk.

A felvételen jól látszódik a leendő ház körüli táj is. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy valóban igazi mesebeli helyen kezdték el az építkezést. A panorámát a követői is ámulva dicsérik és együtt örülnek a boldogságuknak.

„Csodaszép környezetben épültök! Nagyon szuper döntés, szívből gratulálok nektek” – írják a videó alatt Herczeg-Kis Bálint követői.