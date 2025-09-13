szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredei ház

1 órája

Herczeg-Kis Bálint mindent megmutat, így állnak az álomotthon építésével – videó

Címkék#mátra#ház#álom#Herczeg-Kis Bálint#építkezés

A kecskeméti Exatlon-bajnok mindig megosztja a rajongóival élete fontos pillanatait. Az elmúlt időszakban Herczeg-Kis Bálint álmai erdei házát építi, amelyről több videót is készített már.

Várkonyi Rozália

Korábban többször beszámoltunk arról, hogy Herczeg-Kis Bálint és párja, lakóautóval bejárta Európát, amelyről folyamatosan beszámoltak a rajongóknak. A kecskeméti Exatlon-bajnok azóta egy újabb álmát szeretné megvalósítani, erről videót posztolt Instagram-oldalára.

Herczeg-Kis Bálint újabb álmát akarja megvalósítani
Herczeg-Kis Bálinték nagy munkának álltak neki
Fotó: Herczeg-Kis Bálint Instagram-oldala

Így haladnak Herczeg-Kis Bálinték

Néhány hónappal ezelőtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy megvette élete első telkét a Mátrában. Az építkezés folyamatairól több kisvideót is feltöltött, amelyekben elmeséli, mennyi munka áll mögöttük és, milyen feladatok lesznek még a jövőben, hogy végre kész legyen az erdei házuk. 

A felvételen jól látszódik a leendő ház körüli táj is. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy valóban igazi mesebeli helyen kezdték el az építkezést. A panorámát a követői is ámulva dicsérik és együtt örülnek a boldogságuknak.

„Csodaszép környezetben épültök! Nagyon szuper döntés, szívből gratulálok nektek” – írják a videó alatt Herczeg-Kis Bálint követői.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu