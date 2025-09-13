1 órája
Herczeg-Kis Bálint mindent megmutat, így állnak az álomotthon építésével – videó
A kecskeméti Exatlon-bajnok mindig megosztja a rajongóival élete fontos pillanatait. Az elmúlt időszakban Herczeg-Kis Bálint álmai erdei házát építi, amelyről több videót is készített már.
Korábban többször beszámoltunk arról, hogy Herczeg-Kis Bálint és párja, lakóautóval bejárta Európát, amelyről folyamatosan beszámoltak a rajongóknak. A kecskeméti Exatlon-bajnok azóta egy újabb álmát szeretné megvalósítani, erről videót posztolt Instagram-oldalára.
Így haladnak Herczeg-Kis Bálinték
Néhány hónappal ezelőtt arról számolt be közösségi oldalán, hogy megvette élete első telkét a Mátrában. Az építkezés folyamatairól több kisvideót is feltöltött, amelyekben elmeséli, mennyi munka áll mögöttük és, milyen feladatok lesznek még a jövőben, hogy végre kész legyen az erdei házuk.
A felvételen jól látszódik a leendő ház körüli táj is. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy valóban igazi mesebeli helyen kezdték el az építkezést. A panorámát a követői is ámulva dicsérik és együtt örülnek a boldogságuknak.
„Csodaszép környezetben épültök! Nagyon szuper döntés, szívből gratulálok nektek” – írják a videó alatt Herczeg-Kis Bálint követői.