Sok férfi nem is sejti: így hat a D-vitamin a férfiasságra
El kell, hogy keserítsük a nagyobb méretekről álmodozó olvasóinkat. Mint az kiderült, a férfiasság sokkal nagyobb eséllyel zsugorodik, mint nő, így jobb, ha még időben feltárjuk a cudar igazságot.
A férfiasság méretével kapcsolatban rengeteg tévhit és vágyálom él a köztudatban, pedig a valóság sokkal egyszerűbb és mostohább. A genetika, a hormonháztartás és az egészségi állapot mind nagy szerepet játszanak abban, hogy ki milyen adottságokkal rendelkezik, míg a különféle „csodaszerek” többnyire hatástalanok. De vajon tényleg számít a kéz- vagy lábméret, és miért tapasztalható zsugorodás idősebb korban? A kutatások érdekes válaszokat adnak a life.hu cikke szerint.
Mitől függ igazán a férfiasság mérete?
Sok férfi abban bízik, hogy idővel egy tekintélyes méretű férfiasságnak örülhet majd, ám a valóság ennél jóval prózaibb. A pénisz növekedése ugyanis nem tart örökké – sőt, az évek múlásával inkább zsugorodás tapasztalható. Hogy kinek mekkora a férfiassága, azt leginkább a genetikai adottságok, a hormonok és az általános egészségi állapot határozzák meg.
Sokan azonban nem elégszenek meg az anyatermészet adta méretükkel, és próbálnak különféle módszereket, gyógyszereket vagy étrend-kiegészítőket bevetni a méretnövelés érdekében. Ezek azonban ritkán hatékonyak, és sokszor veszélyesek is lehetnek.
Tudományos tény, hogy a pénisz hossza és vastagsága leginkább a serdülőkor végéig, nagyjából 18 éves korig alakul ki. Ezután már nem számíthatnak további növekedésre.
Tények és tévhitek a méretről
Makacs mítosz, hogy a nagyobb kéz- vagy lábméret nagyobb péniszt is jelent, de kutatások bizonyítják: nincs összefüggés a cipőméret, a kéz nagysága, a testmagasság és a férfiasság hossza között. Egy erektált pénisz átlagosan 13–16 centiméter közötti, és a férfiak többsége ebbe a tartományba esik.
Miért csökkenhet idősebb korban a méret?
A kor előrehaladtával a férfiasság mérete nemhogy nőne, inkább kisebb lehet. Ennek oka többnyire az erekciós problémákban keresendő: ha a szövetek nem kerülnek rendszeresen használatba, veszíthetnek rugalmasságukból, így a pénisz rövidülhet és vékonyodhat is. A nyolcvanas éveikben járó férfiak körében például tízből nyolcan számolnak be potenciazavarokról.
A vitaminok szerepe
A life.hu cikke alapján nemcsak a hormonok, hanem a vitaminok is hatással lehetnek a férfiasságra. A D-vitamin hiánya például közvetlenül befolyásolhatja az erekciót, mivel rontja a pénisz szivacsos szöveteinek működését, amelyek elengedhetetlenek a merevedéshez.
Dr. Miguel Olivencia, a Madridi Complutense Egyetem kutatója így nyilatkozott:
Vizsgálataink azt mutatják, hogy a D-vitamin pótlása javíthatja a szexuális teljesítményt azoknál a férfiaknál, akik erekciós zavarokkal küzdenek.
A megfelelő D-vitamin-szint eléréséhez sokat segíthet a napfény, valamint a D-vitaminban gazdag élelmiszerek – például a tonhal és a tojássárgája – fogyasztása, de étrend-kiegészítők szedése is ajánlott.
