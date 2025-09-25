Sok férfi nem is sejti: így hat a D-vitamin a férfiasságra

A férfiasság méretével kapcsolatban rengeteg tévhit és vágyálom él a köztudatban, pedig a valóság sokkal egyszerűbb és mostohább. A genetika, a hormonháztartás és az egészségi állapot mind nagy szerepet játszanak abban, hogy ki milyen adottságokkal rendelkezik, míg a különféle „csodaszerek” többnyire hatástalanok. De vajon tényleg számít a kéz- vagy lábméret, és miért tapasztalható zsugorodás idősebb korban? A kutatások érdekes válaszokat adnak a life.hu cikke szerint.

Ezektől is függ a férfiasság mérete

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mitől függ igazán a férfiasság mérete?

Sok férfi abban bízik, hogy idővel egy tekintélyes méretű férfiasságnak örülhet majd, ám a valóság ennél jóval prózaibb. A pénisz növekedése ugyanis nem tart örökké – sőt, az évek múlásával inkább zsugorodás tapasztalható. Hogy kinek mekkora a férfiassága, azt leginkább a genetikai adottságok, a hormonok és az általános egészségi állapot határozzák meg.

Sokan azonban nem elégszenek meg az anyatermészet adta méretükkel, és próbálnak különféle módszereket, gyógyszereket vagy étrend-kiegészítőket bevetni a méretnövelés érdekében. Ezek azonban ritkán hatékonyak, és sokszor veszélyesek is lehetnek.

Tudományos tény, hogy a pénisz hossza és vastagsága leginkább a serdülőkor végéig, nagyjából 18 éves korig alakul ki. Ezután már nem számíthatnak további növekedésre.

Tények és tévhitek a méretről

Makacs mítosz, hogy a nagyobb kéz- vagy lábméret nagyobb péniszt is jelent, de kutatások bizonyítják: nincs összefüggés a cipőméret, a kéz nagysága, a testmagasság és a férfiasság hossza között. Egy erektált pénisz átlagosan 13–16 centiméter közötti, és a férfiak többsége ebbe a tartományba esik.

Miért csökkenhet idősebb korban a méret?

A kor előrehaladtával a férfiasság mérete nemhogy nőne, inkább kisebb lehet. Ennek oka többnyire az erekciós problémákban keresendő: ha a szövetek nem kerülnek rendszeresen használatba, veszíthetnek rugalmasságukból, így a pénisz rövidülhet és vékonyodhat is. A nyolcvanas éveikben járó férfiak körében például tízből nyolcan számolnak be potenciazavarokról.