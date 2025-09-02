szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új oldaláról mutatkozik be

1 órája

Dzsúdló nem csak a színpadon robbant nagyot, ez a meglepetés sokak kedvence lehet

Címkék#Dzsúdló#koncert#zenész

Kecskemét főtere június végén Dzsúdló koncertjétől zengett, a fiatalok pedig fergeteges bulival búcsúztatták a hónapot. Dzsúdló most új oldaláról mutatkozik be: saját mekis kedvencével és különleges ajándéktárgyakkal lepte meg követőit.

Orosz Fanni Flóra

A rajongók számára igazi ajándék volt a nyári kecskeméti koncert, ahol a slágerek mellett a közös emlékek is előtérbe kerültek. Dzsúdló ezúttal nem zenéjével, hanem egyedülálló burgerrel és különleges kollekcióval hívja fel a rajongói figyelmét.

Dzsúdló kecskeméten lépett fel a nyáron
Dzsúdló a kecskeméti koncertjén
Fotó: Bús Csaba

Kecskemét főterén újra nagyot szólt Dzsúdló

A Street Food Street Art és Borsétány zárónapján lépett fel a népszerű énekes, aki a Hiszti, a Keringő és a Sötét című dalaival mozgatta meg a több ezer fős közönséget. A látványos show mellett a rajongók különösen örültek annak, hogy Dzsúdló felidézte: pályafutása első koncertjét is éppen Kecskeméten tartotta.

A főtér megtelt fiatalokkal, akik szó szerint együtt énekelték minden sorát a sztárral. A nyári este felszabadult hangulata sokaknak maradandó élményt adott, és egyértelművé tette, hogy Dzsúdló generációjának egyik legfontosabb hazai előadója.

Dzsúdló a Mekiben is újat hoz

A koncertélményt követően a zenész a McDonald’s-szal közös projektjével hívta fel magára a figyelmet. A Sertés McFarm feat. Dzsúdló burger egy igazi retró magyaros ízvilágot idéz, csalamádéval, sült hagymával és snidlinges szósszal kiegészítve. A kampány azért is különleges, mert először alakíthatta át egy hazai sztár a saját menüjéhez tartozó szendvicset.

Egyedi merch is jár a menü mellé

A burger mellett Dzsúdló stílusát idéző kiegészítők is elérhetők a Mekiben: a galléros póló és a napellenző a rajongók új kedvencei lehetnek. A zenész divattal való kapcsolata – saját márkája és ikonikus színpadi ruhái – még hitelesebbé teszik a kollekciót.

A közönség mindenhol vevő rá

A kecskeméti koncert és a mekis együttműködés is azt mutatja, hogy Dzsúdló igazi közönségkedvenc: egyszerre tudja megszólítani a fiatalokat a zenéjével, és adni nekik valamit a mindennapokban is, akár egy burger vagy egy póló formájában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu