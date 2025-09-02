Dzsúdló nem csak a színpadon robbant nagyot, ez a meglepetés sokak kedvence lehet

A rajongók számára igazi ajándék volt a nyári kecskeméti koncert, ahol a slágerek mellett a közös emlékek is előtérbe kerültek. Dzsúdló ezúttal nem zenéjével, hanem egyedülálló burgerrel és különleges kollekcióval hívja fel a rajongói figyelmét.

Dzsúdló a kecskeméti koncertjén

Fotó: Bús Csaba

Kecskemét főterén újra nagyot szólt Dzsúdló

A Street Food Street Art és Borsétány zárónapján lépett fel a népszerű énekes, aki a Hiszti, a Keringő és a Sötét című dalaival mozgatta meg a több ezer fős közönséget. A látványos show mellett a rajongók különösen örültek annak, hogy Dzsúdló felidézte: pályafutása első koncertjét is éppen Kecskeméten tartotta.

A főtér megtelt fiatalokkal, akik szó szerint együtt énekelték minden sorát a sztárral. A nyári este felszabadult hangulata sokaknak maradandó élményt adott, és egyértelművé tette, hogy Dzsúdló generációjának egyik legfontosabb hazai előadója.

Dzsúdló a Mekiben is újat hoz

A koncertélményt követően a zenész a McDonald’s-szal közös projektjével hívta fel magára a figyelmet. A Sertés McFarm feat. Dzsúdló burger egy igazi retró magyaros ízvilágot idéz, csalamádéval, sült hagymával és snidlinges szósszal kiegészítve. A kampány azért is különleges, mert először alakíthatta át egy hazai sztár a saját menüjéhez tartozó szendvicset.

Egyedi merch is jár a menü mellé

A burger mellett Dzsúdló stílusát idéző kiegészítők is elérhetők a Mekiben: a galléros póló és a napellenző a rajongók új kedvencei lehetnek. A zenész divattal való kapcsolata – saját márkája és ikonikus színpadi ruhái – még hitelesebbé teszik a kollekciót.

A közönség mindenhol vevő rá

A kecskeméti koncert és a mekis együttműködés is azt mutatja, hogy Dzsúdló igazi közönségkedvenc: egyszerre tudja megszólítani a fiatalokat a zenéjével, és adni nekik valamit a mindennapokban is, akár egy burger vagy egy póló formájában.