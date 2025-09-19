szeptember 19., péntek

Döbbenetes hal

1 órája

Olyat fogott, hogy ő is megijedt, hatalmas ragadozót tartott a kezében Döme Gábor – videó

Címkék#hal#Döme Gábor#horgászat

A halasi sporthorgász életre szóló élményben részesült a napokban. A TikTokra feltöltött videón látható, ahogy a vízben állva egy hatalmas harcsa van Döme Gábor kezében, miközben az állat feje mindössze pár centiméterre van az övétől.

Orosz Fanni Flóra

A Pó folyóban akadt össze az óriási hallal, amelynek hossza 235 centiméter volt. Döme Gábor TikTok-videójában maga is elismerte, hogy egy ekkora harcsa rendkívül félelmetes testközelből. „A természet csodája vagy” – mondta a sporthorgász a hatalmas harcsának, mielőtt visszaengedte volna a vízbe.

döme gábor halasi sporthorgász
Döme Gábor halasi sporthorgász újabb hatalmas halat fogott
Fotó: Döme Gábor Fcebook-oldala / Illusztráció

Hány kilós halat foghatott Döme Gábor?

A videó alatt a kommentszekcióban azonnal elindult a találgatás, mennyi lehetett a harcsa tömege. Bár a pontos adat nem derült ki, a hozzászólók egyetértettek abban, hogy biztosan meghaladta a 100 kilogrammot. A sporthorgász azonban nem mérte le a halat, hanem visszaengedte természetes élőhelyére.

Már nem ez az első óriás harcsa, amiről beszámoltunk

Nem ez az első alkalom, hogy egy gigantikus harcsa borzolja a kedélyeket. Korábban arról számoltunk be, hogy egy román horgász a Dunából emelt ki egy 287 centiméter hosszú és 137 kilogramm tömegű példányt.

@domegabor_official 235 cm, de mennyi lehet a pontos tömege? #italy #catfishing #bigcatfish #riverpo #domegabor ♬ East Vibes - QUATTROTEQUE

 

 

