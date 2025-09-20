szeptember 20., szombat

Koncert

28 perce

Beton.Hofi mégsem lép fel szombaton Kecskeméten, de a pótlás nem várat sokáig magára

Címkék#Beton Hofi#celebfigyelő#koncert

Csalódottak lehetnek a rajongók, hiszen elmarad a várva várt buli. Beton.Hofi mégsem áll színpadra Kecskeméten szombaton, de máris megvan az új dátum.

Orosz Fanni Flóra

Beton.Hofi a közösségi oldalán tájékoztatta rajongóit, hogy hirtelen romlott az állapota, köhögés és mellkasi fájdalmak miatt a felelős döntés az volt, hogy elhalasztják a kecskeméti koncertet. Az Ápoló Klub és a menedzsment gyorsan reagált, és már ki is tűzték az új időpontot a kecskeméti bulira.

Beton.Hofi mégsem áll színpadra Kecskeméten
Beton.Hofi mégsem lép fel szombaton Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Ekkor lép színpadra Beton.Hofi Kecskeméten

A szervezők bejelentették, hogy az elmaradt Beton.Hofi koncertet 2025. szeptember 25-én, csütörtökön pótolják az Ápoló Klubban.

Kapunyitás: 18:30

Koncert kezdés: 20:00

A már megváltott jegyek automatikusan érvényesek az új dátumra, így a Beton.Hofi rajongóknak nincs további teendőjük. Ha valakinek nem felel meg az új időpont, a jegyet legkésőbb szeptember 24-én, szerdán 18 óráig vissza lehet váltani a [email protected] címen.

A szervezők elnézést kértek az okozott kellemetlenségért, és gyors felépülést kívántak Beton.Hofinak, aki rajongóinak is köszönetet mondott a megértésért.

 

 

