Curtis felesége könnyekben tört ki, megviselte a váratlan találkozás

Az Ázsia Expressz legutóbbi adásában a versenyzőknek ezúttal nemcsak a feladatokkal kellett megküzdeniük, hanem egy olyan élethelyzettel is, amely mélyen megérintette őket. Egy sofőr ugyanis útközben elvitte Curtiséket egy helyre, ahol árva gyerekek élnek, az ott látottak teljesen összetörték Barnai Juditot.

Forrás: TV2

Árva gyerekekkel találkoztak a verseny során

A TV2 Ázsia Expressz műsorának aktuális epizódjában Curtis és Barnai Judit útjuk közben szembesültek azzal, milyen körülmények között élnek a gyerekek, akikre nagymamájuk vigyáz. Nem volt áram az otthonukban, a tisztálkodásra pedig csak egy pocsolyát tudtak használni. A kosaras sportoló könnyek között vallotta be, mennyire megrázta a látvány.

A reality verseny második helye háttérbe szorult

Bár a kitérő miatt értékes időt veszítettek, végül így is a második helyen értek célba. Barnai Judit azonban úgy nyilatkozott, hogy a verseny már másodlagossá vált számára, és sokkal inkább lelkileg viselte meg a találkozás, mint fizikailag a napi kihívás.

Az Ázsia Expressz szereplői és a műsor drámai pillanatai

A reality műsorban nem először fordult elő, hogy egy versenyző könnyekre fakadt. Korábban Lakatos Levente is sírva vallott arról, mennyire megviselte a verseny feszültsége. Az Ázsia Expressz szereplői számára tehát nemcsak a fizikai próbatételek jelentenek kihívást, hanem az érzelmi megterhelés is.