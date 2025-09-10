szeptember 10., szerda

A többi versenyzőn múlik Curtis és Judit sorsa az Ázsia Expresszben – videó

#Ázsia Expressz#Barnai Judit#Curtis

Feszült pillanatokkal zárult a TV2 Ázsia Expressz 2025 legfrissebb epizódja. Az Ázsia Expressz során Curtis és Judit közel kerültek a heti védettséghez, de a végső döntést a többi versenyző hozza meg.

Az Ázsia Expressz műsor új fordulója drámai helyzetet hozott: Curtis és Judit ugyan az élmezőnyben végeztek, de a Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt párossal holtversenyt értek el, így a védettség kérdése még nem dőlt el. A pályatársak szimpátiaszavazása határozza majd meg, ki lesz biztonságban a következő héten. 

Ázsia Expressz, Curtis és Barnai Judit,
Ázsia Expressz: Curtis és Barnai Judit társai révén megszerezhetik a védettséget
Holtverseny miatt bizonytalan a védettség

Az Ázsia Expressz legújabb epizódjában Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt azonos teljesítményt nyújtott mint Curtis és Judit, így a szabályok értelmében a többiek voksa dönti el, kié legyen a védettség. Ez újabb feszültséget és izgalmat visz a reality versenyébe.

Curtisék konfliktusa még visszaüthet

Bár Curtis és Barnai Judit jó esélyekkel indulnak, nem biztos, hogy minden szereplő mellettük áll. Korábban konfliktusba kerültek Lakatos Leventével, így kérdés, hány játékos szavaz nekik bizalmat.

Ázsia Expressz: minden döntés sorsfordító lehet

A TV2 Ázsia Expressz 2025 ismét megmutatta, mennyire fontosak a szövetségek és a társas kapcsolatok. A realityben nem elég a gyorsaság és ügyesség, hiszen a mostani szimpátiaszavazás sorsdöntő lehet Curtisék és riválisaik jövőjére nézve.

 

 

