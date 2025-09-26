Curtisék óriási bizniszt kötöttek az Ázsia Expresszben, a műsor készítőit is meglepték

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának egyik feladatában a versenyzőknek téglákat kellett minél értékesebb tárgyra elcserélniük. Curtisék olyan üzletet kötöttek, amiről Ördög Nóra is elismerően nyilatkozott.

Ázsia Expressz: Curtis és Judit megkötötte az év üzletét

Forrás: Bors

Az év üzlete

Curtis és Judit összesen 18 téglát adtak oda, cserébe pedig egy zöld színű, remek állapotban lévő robogót kaptak. Judit boldogan nyilatkozta: szerinte ez volt az „év biznisze”. A műsorvezető, Ördög Nóra is kiemelte, hogy ez a magyar leleményesség legszebb példája.

Történelmi esemény az Ázsia Expresszben

Az TV2 Ázsia Expressz történetében először fordult elő, hogy két páros is ugyanarra a tárgyra cserélte a tégláit: a Bódi testvérek szintén robogót szereztek. A végeredmény azonban Curtiséknek kedvezett, hiszen az ő járművük értékesebbnek bizonyult.

Régi szálak a Bódi tesók és Curtis között

Ez nem az első alkalom, hogy a két páros története összefonódik. Korábban a Bódi testvérek Majkát hozták fel Curtisszel szemben, ezzel próbálva kizökkenteni a játékból.