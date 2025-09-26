szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TV2

1 órája

Curtisék óriási bizniszt kötöttek az Ázsia Expresszben, a műsor készítőit is meglepték

Címkék#Ázsia Expressz#Curtis#TV2

Történelmi pillanat zajlott le a TV2 kaland reality-jének legújabb részében. Az Ázsia Expressz játékában Curtis és felesége, Barnai Judit megmutatták, milyen a magyar leleményesség.

Orosz Fanni Flóra

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának egyik feladatában a versenyzőknek téglákat kellett minél értékesebb tárgyra elcserélniük. Curtisék olyan üzletet kötöttek, amiről Ördög Nóra is elismerően nyilatkozott.

Az Ázsia Expresszben Curtis és Judit
Ázsia Expressz: Curtis és Judit megkötötte az év üzletét
Forrás: Bors

Az év üzlete

Curtis és Judit összesen 18 téglát adtak oda, cserébe pedig egy zöld színű, remek állapotban lévő robogót kaptak. Judit boldogan nyilatkozta: szerinte ez volt az „év biznisze”. A műsorvezető, Ördög Nóra is kiemelte, hogy ez a magyar leleményesség legszebb példája.

Történelmi esemény az Ázsia Expresszben

Az TV2 Ázsia Expressz történetében először fordult elő, hogy két páros is ugyanarra a tárgyra cserélte a tégláit: a Bódi testvérek szintén robogót szereztek. A végeredmény azonban Curtiséknek kedvezett, hiszen az ő járművük értékesebbnek bizonyult.

Régi szálak a Bódi tesók és Curtis között

Ez nem az első alkalom, hogy a két páros története összefonódik. Korábban a Bódi testvérek Majkát hozták fel Curtisszel szemben, ezzel próbálva kizökkenteni a játékból. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu