Curtisék óriási bizniszt kötöttek az Ázsia Expresszben, a műsor készítőit is meglepték
Történelmi pillanat zajlott le a TV2 kaland reality-jének legújabb részében. Az Ázsia Expressz játékában Curtis és felesége, Barnai Judit megmutatták, milyen a magyar leleményesség.
Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának egyik feladatában a versenyzőknek téglákat kellett minél értékesebb tárgyra elcserélniük. Curtisék olyan üzletet kötöttek, amiről Ördög Nóra is elismerően nyilatkozott.
Az év üzlete
Curtis és Judit összesen 18 téglát adtak oda, cserébe pedig egy zöld színű, remek állapotban lévő robogót kaptak. Judit boldogan nyilatkozta: szerinte ez volt az „év biznisze”. A műsorvezető, Ördög Nóra is kiemelte, hogy ez a magyar leleményesség legszebb példája.
Történelmi esemény az Ázsia Expresszben
Az TV2 Ázsia Expressz történetében először fordult elő, hogy két páros is ugyanarra a tárgyra cserélte a tégláit: a Bódi testvérek szintén robogót szereztek. A végeredmény azonban Curtiséknek kedvezett, hiszen az ő járművük értékesebbnek bizonyult.
Régi szálak a Bódi tesók és Curtis között
Ez nem az első alkalom, hogy a két páros története összefonódik. Korábban a Bódi testvérek Majkát hozták fel Curtisszel szemben, ezzel próbálva kizökkenteni a játékból.
