Ázsia Expressz: Curtis új párt kapott, Tallós Rita kiborult

A TV2 Ázsia Expressz 2025-ös évadában a megszokott duók szétestek, és új formációkban kellett teljesíteniük a feladatokat. Az ideiglenes társak között azonban akadt, aki már az első percekben kétségbeesett – így járt Tallós Rita is, amikor megtudta, hogy Curtisszel kell együtt dolgoznia.

Barnai Judit helyett Tallós Rita volt Curtis párja az Ázsia Expresszben

Forrás: TV2

Ideiglenes párok az Ázsia Expresszben

A műsorvezető, Ördög Nóra jelentette be a változásokat: Galambos Boglárka Barbinek Paulával, Barnai Judit Kútvölgyi Sárával, Tallós Rita pedig Curtisszel került össze. Eközben teljes párcsere is történt: Bódi Hunor Fodor Rajmunddal, Bódi Megyer pedig Ungvári Miklóssal folytatta a versenyt.

Tallós Rita nem örült a rappernek

A színésznő bevallotta, rosszul érintette, amikor kiderült, hogy Curtis lesz a társa. Úgy érezte, tehetetlen helyzetbe kerül, hiszen nem tudja majd húzni vagy támogatni. Curtis rögtön heccelni kezdte:

„Én elképesztően ráérek” – mondta neki, mire Tallós Rita viccesen reagált: „Olyat behúzok neked, hogy arról koldulsz!”

Feszültség és humor kéz a kézben

Az Ázsia Expressz 2025 ideiglenes párcseréje bebizonyította, hogy a reality nemcsak a fizikai feladatokról, hanem az emberi kapcsolatok próbájáról is szól. Curtis és Tallós Rita párosa már az elején összekapott, de a humor végül oldotta a feszültséget.