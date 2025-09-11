szeptember 11., csütörtök

Reality

3 órája

Curtis meglepő döntést hozott, riválisai sem számítottak erre a lépésre

Úgy tűnik, új fejezet kezdődhet Curtis és Lakatos Levente kapcsolatában. Az Ázsia Expressz legfrissebb epizódjában a rapper és felesége meglepő gesztust tettek korábbi ellenfelük felé.

Orosz Fanni Flóra

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának kezdetén Curtis és Lakatos Levente között feszült volt a hangulat, durva beszólások is elhangzottak. Most azonban, hogy Leventéék nehéz helyzetbe kerültek Dulin Metta sérülése miatt, Curtisék együttérzést mutattak, és lehetőséget adtak nekik, hogy először indulhassanak a következő kihívásban.

Ázsia Expresszben meglepő döntés, Curtis és Barnai Judit,
Az Ázsia Expressz legújabb részében Curtis és Barnai Judit meglepő döntést hoztak
Forrás: Bors

Sérülés nehezíti Leventéék helyzetét

Lakatos Levente és társa, Dulin Metta komoly hátrányba kerültek a verseny során, mivel Metta lába megsérült, és alig tud járni. A reality műsor következő próbatétele különösen keménynek ígérkezett, hiszen a versenyzőknek egy különleges madár fészkét kellett összegyűjteniük, megtisztítaniuk, majd levesként elfogyasztaniuk – ez az adott régió egyik helyi gasztronómiai különlegessége.

Leves madárnyálból

A madárfészek leves egy kínai leveskülönlegesség, amely szalangála fecskék által a saját nyálukból épített fészkeiből készül, és rendkívül drága alapanyag. Az ételnek édeskés, enyhén kocsonyás állaga van, leginkább a tojásfehérjére hasonlít, és hagyományosan gombával, bambusszal vagy más ízesítőkkel gazdagítják.

Curtisék gesztusa mindenkit meglepett

Mivel Curtis és Judit dönthették el, milyen sorrendben induljanak a párosok, úgy határoztak, hogy Leventéék kapják az első rajthelyet. Ezzel esélyt adtak nekik, hogy a sérülés ellenére is teljesíthessék a kihívást, mielőtt az állapotuk még jobban megnehezítené a dolgukat.

Fehér zászló az Ázsia Expresszben

A TV2 Ázsia Expressz 2025-ös versenyének elején még feszült volt a hangulat Curtis és Levente között, de ez a gesztus akár fordulópontot is jelenthet. A reality show-ban gyakran alakulnak ki váratlan szövetségek, így nem kizárt, hogy a két páros között most egy új, barátságosabb kapcsolat kezd kialakulni.

 

