szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TV2

43 perce

Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson – videó

Címkék#Curtis#Ázsia Express#TV2

Curtis és újdonsült felesége, Judit a hosszú és fárasztó nap után végre lepihenhettek volna. A TV2 Ázsia Expressz sztárjai azonban olyan meglepetést kaptak, amire senki nem számított.

Orosz Fanni Flóra

Az Ázsia Expressz minden eddiginél izgalmasabb fordulatokat hoz. A népszerű TV2 Ázsia Expressz szereplők közül most Curtis és felesége kerültek reflektorfénybe, amikor a szálláshelyükön egy egészen váratlan baleset történt.

Curtis és felesége, Judit az Ázsia Expresszben
Curtis és felesége, Judit is szerepel az Ázsia Expresszben
Fotó: Bors

Pihenés helyett váratlan kaland

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadában a sztárpárok mindennapjai tele vannak meglepetésekkel. Curtis és Judit is úgy gondolták, hogy egy hosszú nap után végre nyugodtan lepihenhetnek. A vendéglátó család még a kulcsot is rájuk bízta, ám a nyugalom helyett hatalmas robaj fogadta őket: az ágy hirtelen összeszakadt.

Curtis humorral kezelte a helyzetet

A TV2 Ázsia Expressz szereplők közül Curtis mindig híres volt arról, hogy a legfurcsább szituációkban is megőrzi a humorát. Ez most sem volt másként: feleségével együtt nevetve próbálták feldolgozni a kellemetlen, mégis szórakoztató helyzetet.

Az Ázsia Expressz mindig tartogat fordulatokat

Ismét bebizonyosodott, hogy a reality valódi kalandokkal és kiszámíthatatlan eseményekkel várja a nézőket. A TV2 produkciója nemcsak a kihívások miatt népszerű, hanem azért is, mert az Ázsia Expressz szereplők mindennapjaiba betekintést enged – legyen szó győzelmekről, nehézségekről vagy éppen egy váratlanul összetört ágyról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu