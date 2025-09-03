2 órája
Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson – videó
Curtis és újdonsült felesége, Judit a hosszú és fárasztó nap után végre lepihenhettek volna. A TV2 Ázsia Expressz sztárjai azonban olyan meglepetést kaptak, amire senki nem számított.
Az Ázsia Expressz minden eddiginél izgalmasabb fordulatokat hoz. A népszerű TV2 Ázsia Expressz szereplők közül most Curtis és felesége kerültek reflektorfénybe, amikor a szálláshelyükön egy egészen váratlan baleset történt.
Pihenés helyett váratlan kaland
Az Ázsia Expressz 2025-ös évadában a sztárpárok mindennapjai tele vannak meglepetésekkel. Curtis és Judit is úgy gondolták, hogy egy hosszú nap után végre nyugodtan lepihenhetnek. A vendéglátó család még a kulcsot is rájuk bízta, ám a nyugalom helyett hatalmas robaj fogadta őket: az ágy hirtelen összeszakadt.
Curtis humorral kezelte a helyzetet
A TV2 Ázsia Expressz szereplők közül Curtis mindig híres volt arról, hogy a legfurcsább szituációkban is megőrzi a humorát. Ez most sem volt másként: feleségével együtt nevetve próbálták feldolgozni a kellemetlen, mégis szórakoztató helyzetet.
Az Ázsia Expressz mindig tartogat fordulatokat
Ismét bebizonyosodott, hogy a reality valódi kalandokkal és kiszámíthatatlan eseményekkel várja a nézőket. A TV2 produkciója nemcsak a kihívások miatt népszerű, hanem azért is, mert az Ázsia Expressz szereplők mindennapjaiba betekintést enged – legyen szó győzelmekről, nehézségekről vagy éppen egy váratlanul összetört ágyról.