Meglepő fordulat az Ázsia Expresszben: Curtis és felesége balesetet szenvedtek a szálláson – videó

Az Ázsia Expressz minden eddiginél izgalmasabb fordulatokat hoz. A népszerű TV2 Ázsia Expressz szereplők közül most Curtis és felesége kerültek reflektorfénybe, amikor a szálláshelyükön egy egészen váratlan baleset történt.

Curtis és felesége, Judit is szerepel az Ázsia Expresszben

Fotó: Bors

Pihenés helyett váratlan kaland

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadában a sztárpárok mindennapjai tele vannak meglepetésekkel. Curtis és Judit is úgy gondolták, hogy egy hosszú nap után végre nyugodtan lepihenhetnek. A vendéglátó család még a kulcsot is rájuk bízta, ám a nyugalom helyett hatalmas robaj fogadta őket: az ágy hirtelen összeszakadt.

Curtis humorral kezelte a helyzetet

A TV2 Ázsia Expressz szereplők közül Curtis mindig híres volt arról, hogy a legfurcsább szituációkban is megőrzi a humorát. Ez most sem volt másként: feleségével együtt nevetve próbálták feldolgozni a kellemetlen, mégis szórakoztató helyzetet.

Az Ázsia Expressz mindig tartogat fordulatokat

Ismét bebizonyosodott, hogy a reality valódi kalandokkal és kiszámíthatatlan eseményekkel várja a nézőket. A TV2 produkciója nemcsak a kihívások miatt népszerű, hanem azért is, mert az Ázsia Expressz szereplők mindennapjaiba betekintést enged – legyen szó győzelmekről, nehézségekről vagy éppen egy váratlanul összetört ágyról.