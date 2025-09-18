Curtis ismét kiborult az Ázsia Expresszben, a játék feladását fontolgatta

Az Ázsia Expressz nézői már korábban is láthatták, hogy Curtis nehezen kezeli a stresszt és gyakran elveszíti a türelmét. Most ismét feszült helyzet alakult ki, amikor stoppolniuk kellett.

Curtis kiborult az Ázsia Expresszben

Fotó: TV2

Korábban is kirobbantak Curtisből az indulatok

A TV2 Ázsia Expressz 2025 eddigi epizódjaiban már több alkalommal is előfordult, hogy Curtis elveszítette a türelmét. Korábban saját feleségével, Judittal is kiabált és káromkodott, a beszédét gyakran ki kellett sípolni a műsorban.

Most a stoppolás borította ki

A legújabb epizódban a versenyzőknek stoppal kellett eljutniuk a következő állomásra. Míg két másik párost azonnal felvettek, Curtiséket senki nem akarta elvinni. A rapper ekkor annyira ideges lett, hogy kijelentette: legszívesebben feladná az egészet.

Feladják az Ázsia Expresszt?

Miközben Curtis láthatóan egyre frusztráltabbá válik a reality verseny során, felesége, Judit továbbra is nyugodtan próbálja kezelni a helyzeteket. Jól látszik, hogy a kapcsolatukban ő az, aki higgadtan próbálja tovább terelni őket a versenyben, miközben Curtis lobbanékonysága újra és újra próbára teszi a türelmüket.