Majkával provokálták Curtist a riválisai a győzelem reményében, meglepően reagált a rapper

A két rapper barátsága hosszú éveken át példaértékű volt: együtt értek el sikereket a zenei életben és a magánéletben is, ám a kapcsolat hirtelen és békíthetetlenül ért véget. Most az TV2 Ázsia Expressz versenyében próbálták meg ezt a régi sebet feltépni.

Ázsia Expresszben Majkát hozták fel Curtisnek, bízva abban, hogy felidegesítik vele

Fotó: Máté Krisztián / Ripost / Archív-felvétel

A Bódi tesók Majkával provokálták Curtist

A játék lényege az volt, hogy a versenyzők minél jobban felidegesítsék egymást. A Bódi testvérek úgy gondolták, hogy ha felhozzák Majka nevét, azzal biztosan kiborítják Curtist. Bár a téma érzékeny pont a rapper életében, a várttal ellentétben nem veszítette el a fejét, és igyekezett higgadt maradni.

A barátság, ami véget ért

Curtis és Majka hosszú éveken át egymás támaszai voltak, amíg egyszer csak összevesztek, méghozzá úgy, hogy azóta sem sikerült kibékülniük. A konfliktus fájdalmas emlék maradt Curtis számára.

Nemcsak az Ázsia Expresszben került szóba Majka

Curtis nemrég a Megasztár kapcsán is a figyelem középpontjába került. Zsűritársaival vitázott és Tóth Gabit kritizálta, mondván, szerinte „hakinzik a problémáival”, így próbál szimpátiát vagy szánalmat kelteni. Curtis hozzátette: mindenkinek vannak nehézségei, neki is – a testvérét például elítélték egy olyan ügyben, amit nem ő követett el, a legjobb barátja, Majka pedig elárulta a legnagyobb színpad közepén.