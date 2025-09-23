12 órája
Majkával provokálták Curtist a riválisai a győzelem reményében, meglepően reagált a rapper
A TV2 Ázsia Expressz 2025.ös évadának legutóbbi részében a versenyzőknek az volt a feladata, hogy minél magasabbra tornázzák egymás pulzusát. Az Ázsia Expressz során a Bódi testvérek Majkát hozták fel Curtisnek, bízva abban, hogy felidegesítik vele.
A két rapper barátsága hosszú éveken át példaértékű volt: együtt értek el sikereket a zenei életben és a magánéletben is, ám a kapcsolat hirtelen és békíthetetlenül ért véget. Most az TV2 Ázsia Expressz versenyében próbálták meg ezt a régi sebet feltépni.
A Bódi tesók Majkával provokálták Curtist
A játék lényege az volt, hogy a versenyzők minél jobban felidegesítsék egymást. A Bódi testvérek úgy gondolták, hogy ha felhozzák Majka nevét, azzal biztosan kiborítják Curtist. Bár a téma érzékeny pont a rapper életében, a várttal ellentétben nem veszítette el a fejét, és igyekezett higgadt maradni.
A barátság, ami véget ért
Curtis és Majka hosszú éveken át egymás támaszai voltak, amíg egyszer csak összevesztek, méghozzá úgy, hogy azóta sem sikerült kibékülniük. A konfliktus fájdalmas emlék maradt Curtis számára.
Nemcsak az Ázsia Expresszben került szóba Majka
Curtis nemrég a Megasztár kapcsán is a figyelem középpontjába került. Zsűritársaival vitázott és Tóth Gabit kritizálta, mondván, szerinte „hakinzik a problémáival”, így próbál szimpátiát vagy szánalmat kelteni. Curtis hozzátette: mindenkinek vannak nehézségei, neki is – a testvérét például elítélték egy olyan ügyben, amit nem ő követett el, a legjobb barátja, Majka pedig elárulta a legnagyobb színpad közepén.
