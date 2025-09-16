Összeomlott az Ázsia Expressz sztárpárja, durván elfajult a vita Curtis és Judit között – videó

Az Ázsia Expresszben ezúttal egy különösen megterhelő feladat várt a párosokra: hatalmas építőkockákat kellett összegyűjteniük a folyóból, evezve, majd a partra cipelni és összeilleszteni őket. A hosszú nap végére a feszültség Curtiséknél robbant, miközben Vastag Csabáékkal versenyeztek a jokerért.

Ázsia Expressz: Curtis és Judit heves vitába keveredett

Forrás: Bors

Fizikailag és lelkileg is embert próbáló feladat

A TV2 Ázsia Expressz 2025 versenyzőinek nemcsak az izmaikat, de az idegeiket is próbára tette a feladat. A folyóból kellett hatalmas építőkockákat kihalászniuk és evezve a partra juttatniuk. A verseny végül Curtis és Judit győzelmével zárult, ők szerezték meg ismét a jokert.

Curtis és Judit összeomlott a nyomás alatt

A győzelem ellenére a páros látványosan összeveszett a verseny közben. Curtis ingerülten kiáltotta: „Szét**** az ideg!”, mire Judit dühösen visszavágott: „Mindent én csinálok!” A rapper beszédét több alkalommal is ki kellett sípolni az adásban, annyira eldurvult a szóváltás.

Az Ázsia Expressz szereplőknek nincs könnyű dolguk

A reality játék lényege, hogy a versenyzők extrém körülmények között, fáradtan és kimerülten is helytálljanak. Curtisék újabb győzelme azt bizonyítja, hogy a feszültség ellenére továbbra is az élmezőnyben haladnak, még ha ez az idegeik rovására is megy.