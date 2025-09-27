szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Drámai pillanatok az Ázsia Expresszben, Curtisék megkapták a riválisok haragját – videó

Újabb feszült pillanatokat hozott a TV2 népszerű műsora. Az Ázsia Expressz játékában Curtis és felesége, Judit hajszázni kényszerültek, méghozzá olyan szavazatok miatt, amelyekre egyáltalán nem számítottak.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 Ázsia Expressz pénteki adásában a jegyosztó ceremónián több szereplő is Curtisék ellen szavazott, köztük a Bódi testvérek és Fodor Rajmundék. A rapper árulásnak élte meg a történteket, és Majkával való szakítását hozta fel példaként.

Ázsia Expressz: Curtis árulásról beszélt
Az Ázsia Expressz játékában Curtis és felesége, Judit hajszázni kényszerültek
Fotó: TV2

Meglepő szavazatok a ceremónián

Curtis és Judit három jegyet is kaptak a rivális párosoktól. Fodor Rajmund és Ungvári Miklós mellett a Bódi tesók is ellenük döntöttek, így Curtiséknek ismét a hajszában kellett bizonyítaniuk. 

Curtis árulásról beszélt

A rapper csalódottan reagált a műsorvezetőnek: szerinte a történtek árulásnak számítanak. Úgy fogalmazott, hogy Majka elvesztése után már semmin sem lepődik meg, így próbálta elviselni a helyzetet a reality forgatagában.

Ázsia Expressz 2025 hajsza

Az TV2 Ázsia Expressz hajszájában Curtisék végül másodikként értek célba, ezzel megmenekültek a kieséstől. Lakatos Levente és Németh Kristóf duója viszont ismét alulmaradt, számukra véget ért a TV2 Ázsiai Expressz 2025 versenye.

 

