Drámai pillanatok az Ázsia Expresszben, Curtisék megkapták a riválisok haragját – videó

A TV2 Ázsia Expressz pénteki adásában a jegyosztó ceremónián több szereplő is Curtisék ellen szavazott, köztük a Bódi testvérek és Fodor Rajmundék. A rapper árulásnak élte meg a történteket, és Majkával való szakítását hozta fel példaként.

Az Ázsia Expressz játékában Curtis és felesége, Judit hajszázni kényszerültek

Fotó: TV2

Meglepő szavazatok a ceremónián

Curtis és Judit három jegyet is kaptak a rivális párosoktól. Fodor Rajmund és Ungvári Miklós mellett a Bódi tesók is ellenük döntöttek, így Curtiséknek ismét a hajszában kellett bizonyítaniuk.

Curtis árulásról beszélt

A rapper csalódottan reagált a műsorvezetőnek: szerinte a történtek árulásnak számítanak. Úgy fogalmazott, hogy Majka elvesztése után már semmin sem lepődik meg, így próbálta elviselni a helyzetet a reality forgatagában.

Ázsia Expressz 2025 hajsza

Az TV2 Ázsia Expressz hajszájában Curtisék végül másodikként értek célba, ezzel megmenekültek a kieséstől. Lakatos Levente és Németh Kristóf duója viszont ismét alulmaradt, számukra véget ért a TV2 Ázsiai Expressz 2025 versenye.