szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
TV2

2 órája

Curtis élete egy hajszálon múlt az Ázsia Expresszben, Judit zokogva könyörgött neki – videó

Címkék#Curtis#Ázsia Express#verseny

Sokkoló jelenetek játszódtak le a TV2 realityjének legújabb részében. Az Ázsia Expressz nézői lélegzetvisszafojtva figyelték, ahogy Curtis egy hajszálon múló balesetet élt át.

Orosz Fanni Flóra

Az Ázsia Expressz 2025-ös évada során Curtis és felesége épp stoppolni próbált, amikor a rapper figyelmetlenül kilépett az útra, és egy közeledő teherautó kis híján elütötte. A feszültség az egekbe szökött, párja, Judit teljesen kiborult.

Az Ázsia Expresszben Curtis és felesége, Judit
Az Ázsia Expressz új részében Curtis életveszélybe került
Forrás: Bors

Súlyos baleset az Ázsia Expresszben

Curtis párja, Judit így mesélt a történtekről. „Éppen stoppoltam, egy csattanást, vagy inkább puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált. Odafordultam, és azt láttam, hogy elvitte Attit, vagy hát így a vállát.”

Curtis később bevallotta, hogy az adrenalintól akkor nem érzett fájdalmat, de utólag nagyon megijedt.

Judie teljesen összeomlott

A helyszínen hatalmas vita robbant ki a páros között. „Hát, de szerelmem, nézzél körbe, mielőtt kijössz!” – üvöltötte Judie, majd dühösen hozzátette: „Tudod mit, leszarom! Akkor üljünk le.”

Curtist is próbálta megnyugtatni: Nem ér annyit ez az egész, hogy elüssön valami, nem érted meg?! Nem ez az életünk, az ezen kívül van! Maradj életben, Atti!”

Végül továbbjutottak a versenyben

Miután sikerült fuvart szerezniük, egy mikrobusz vette fel őket, és továbbhaladhattak a következő kihívás felé. A TV2 Ázsia Expressz 2025-ös versenyének ez az epizódja jól mutatta, mennyire veszélyes és kimerítő tud lenni a reality, ahol az Ázsia Expressz szereplőknek nemcsak egymással, hanem a körülményekkel is meg kell küzdeniük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu