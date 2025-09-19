Curtis élete egy hajszálon múlt az Ázsia Expresszben, Judit zokogva könyörgött neki – videó

Az Ázsia Expressz 2025-ös évada során Curtis és felesége épp stoppolni próbált, amikor a rapper figyelmetlenül kilépett az útra, és egy közeledő teherautó kis híján elütötte. A feszültség az egekbe szökött, párja, Judit teljesen kiborult.

Az Ázsia Expressz új részében Curtis életveszélybe került

Forrás: Bors

Súlyos baleset az Ázsia Expresszben

Curtis párja, Judit így mesélt a történtekről. „Éppen stoppoltam, egy csattanást, vagy inkább puffanást hallottam, majd azt, hogy Atti felkiált. Odafordultam, és azt láttam, hogy elvitte Attit, vagy hát így a vállát.”

Curtis később bevallotta, hogy az adrenalintól akkor nem érzett fájdalmat, de utólag nagyon megijedt.

Judie teljesen összeomlott

A helyszínen hatalmas vita robbant ki a páros között. „Hát, de szerelmem, nézzél körbe, mielőtt kijössz!” – üvöltötte Judie, majd dühösen hozzátette: „Tudod mit, leszarom! Akkor üljünk le.”

Curtist is próbálta megnyugtatni: „Nem ér annyit ez az egész, hogy elüssön valami, nem érted meg?! Nem ez az életünk, az ezen kívül van! Maradj életben, Atti!”

Végül továbbjutottak a versenyben

Miután sikerült fuvart szerezniük, egy mikrobusz vette fel őket, és továbbhaladhattak a következő kihívás felé. A TV2 Ázsia Expressz 2025-ös versenyének ez az epizódja jól mutatta, mennyire veszélyes és kimerítő tud lenni a reality, ahol az Ázsia Expressz szereplőknek nemcsak egymással, hanem a körülményekkel is meg kell küzdeniük.