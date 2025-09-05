szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reality

1 órája

Curtis nehéz helyzetbe került az Ázsia Expresszben, puskázással oldotta meg a kihívást

Címkék#Ázsia Expressz#Curtis#celebfigyelő#TV2

Curtis ismét a figyelem középpontjába került a TV2 reality-jében. Az Ázsia Expressz ezúttal kemény fizikai próbatételt tartogatott a szereplőknek, ahol a rapper női versenytársaitól lesett el egy furfangos megoldást.

Orosz Fanni Flóra

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának nézői nemrég láthatták, ahogy Curtis kissé erőszakosan szállt be egy autóba, amiért felesége, Judit rögtön figyelmeztette. Most azonban egészen más miatt került rivaldafénybe: az Ázsia Expressz egyik feladatánál nehéz helyzetbe került, de gyorsan talált rá megoldást.

Ázsia Expressz szereplők egymástól tanulnak
Az Ázsia Expressz ezúttal kemény fizikai próbatételt tartogatott a szereplőknek, ahol a rapper női versenytársaitól lesett el egy furfangos megoldást
Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Ázsia Expressz szereplők egymástól tanulnak

Az aktuális kihívásban a versenyzőknek zsákokat kellett A pontból B-be cipelniük. Míg Curtis és Judit láthatóan megszenvedtek a feladattal, addig Tallós Rita és Barbinek Paula sokkal könnyebben boldogultak. Kreatív módszerükkel összekötötték a terhet, majd a nyakukba kapták, így jóval gyorsabban és egyszerűbben haladtak.

Curtis tanult a lányoktól

Curtis figyelte, hogyan oldja meg Rita és Paula a feladatot, és úgy döntött, ő maga is kipróbálja a módszert. Bár bevallotta, hogy nem volt egyszerű megismételnie a mozdulatokat, egyértelműen elismerte, hogy sokat lehet tanulni női versenytársaitól. Az Ázsia Expressz újabb bizonyítékot adott arra, hogy a találékonyság néha többet ér az erőnél.

Az Ázsia Expressz mindig tartogat meglepetéseket

A TV2 népszerű realityje ismét megmutatta, hogy az Ázsia Expressz nemcsak fizikai erőpróbákról szól, hanem kreativitásról, gyors gondolkodásról és csapatmunkáról is. Curtis és felesége egy újabb élménnyel gazdagodtak, miközben a nézők szórakoztató pillanatokat kaptak a képernyőn.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu