Curtis nehéz helyzetbe került az Ázsia Expresszben, puskázással oldotta meg a kihívást

Az Ázsia Expressz 2025-ös évadának nézői nemrég láthatták, ahogy Curtis kissé erőszakosan szállt be egy autóba, amiért felesége, Judit rögtön figyelmeztette. Most azonban egészen más miatt került rivaldafénybe: az Ázsia Expressz egyik feladatánál nehéz helyzetbe került, de gyorsan talált rá megoldást.

Az Ázsia Expressz ezúttal kemény fizikai próbatételt tartogatott a szereplőknek, ahol a rapper női versenytársaitól lesett el egy furfangos megoldást

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

Ázsia Expressz szereplők egymástól tanulnak

Az aktuális kihívásban a versenyzőknek zsákokat kellett A pontból B-be cipelniük. Míg Curtis és Judit láthatóan megszenvedtek a feladattal, addig Tallós Rita és Barbinek Paula sokkal könnyebben boldogultak. Kreatív módszerükkel összekötötték a terhet, majd a nyakukba kapták, így jóval gyorsabban és egyszerűbben haladtak.

Curtis tanult a lányoktól

Curtis figyelte, hogyan oldja meg Rita és Paula a feladatot, és úgy döntött, ő maga is kipróbálja a módszert. Bár bevallotta, hogy nem volt egyszerű megismételnie a mozdulatokat, egyértelműen elismerte, hogy sokat lehet tanulni női versenytársaitól. Az Ázsia Expressz újabb bizonyítékot adott arra, hogy a találékonyság néha többet ér az erőnél.

Az Ázsia Expressz mindig tartogat meglepetéseket

A TV2 népszerű realityje ismét megmutatta, hogy az Ázsia Expressz nemcsak fizikai erőpróbákról szól, hanem kreativitásról, gyors gondolkodásról és csapatmunkáról is. Curtis és felesége egy újabb élménnyel gazdagodtak, miközben a nézők szórakoztató pillanatokat kaptak a képernyőn.