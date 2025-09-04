Feszült jelenet az Ázsia Expresszben: Curtis és Judit stoppolós kalandja sokakat meglepett

Az Ázsia Expressz 2025 nem szűkölködik váratlan fordulatokban. Nemrég még arról szóltak a hírek, hogy Curtis alatt összeszakadt az ágy, most pedig egy stoppolós feladatnál került a pár a középpontba – ezúttal egy sokkal kényesebb szituáció miatt.

Az Ázsia Expressz szereplői ezúttal egy stoppolós feladat során keveredtek kínos helyzetbe

Stoppolás közben jött a kínos pillanat

A TV2 Ázsia Expressz szereplőknek ezúttal az volt a feladatuk, hogy minél gyorsabban fuvart szerezzenek. Curtis és Judit megállítottak egy autót, amelyben egy édesapa ült kisfiával. Bár a sofőrről az látszott, hogy nem szívesen szállítaná el őket, Curtis hirtelen elhatározásból beszállt a kocsiba.

Judit rögtön közbelépett

A rapper felesége, Judit nem hagyta szó nélkül a helyzetet. Attól tartott, hogy a sofőr kisfia rosszul értelmezheti a hirtelen mozdulatot, és megijedhet. Rá is szólt férjére. A jelenet feszült, mégis emberi pillanatokat mutatott meg a műsorban.

Az Ázsia Expressz 2025 mindig tartogat fordulatokat

Az Ázsia Expressz varázsa éppen abban rejlik, hogy a sztárokat váratlan és kiszámíthatatlan helyzetek elé állítja. Curtis és Judit stoppolós kalandja is rávilágított arra, mennyire különbözően reagálhatnak az Ázsia Expressz szereplők a feszült szituációkra. A nézők számára pedig újabb emlékezetes momentum született a TV2 sikerműsorában.