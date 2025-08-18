augusztus 18., hétfő

Kell aggódni?

Utánajártunk, hogy lesz-e Valmar-koncert Kecskeméten

Címkék#VALMAR#programsoroló#koncert#Hírös Hét Fesztivál

Sokan várják már a szerda estét, Valkusz Milán Marics Peti társaságában érkezik Kecskemétre. Bár hétvégén rosszul lett, a Valmar-koncert nincs veszélyben.

Mócza Milán

Az immáron tradicionális Hírös Hét Fesztivált bizonyosan sok kecskeméti és környékbeli várja. A rendezvénysorozat augusztus 20-án indul, első este pedig nem más, mint a Valmar fog zenélni a jelenlévőknek. A Valkusz Milán és Marics Peti alkotta duó fellépése azonban egy pillanatra szertefoszlani látszott, miután Milán a hétvégi fellépésén rosszul lett. Utánajártunk, lesz-e Valmar-koncert Kecskeméten.

ValMar-koncert EFOTT fesztiválon
A ValMar-koncert óriási buli volt az EFOTT fesztiválon is 
Fotó: SZZS / FMH

A zenész és X-faktor zsűritag vasárnap a Budapest parkban adott koncertet, a színpadon azonban majdnem elájult, később pedig kórházba kellett szállítani. Valkusz Milán a közösségi oldalakon nyugtatta meg rajongóit, miszerint gyors orvosi ellátásban részesült, kivizsgálták, komoly problémát pedig nem találtak, pusztán a fellépésének heve állt a dolog mögött.

Lesz Valmar-koncert Kecskeméten?

A fejlemények után többekben felmerülhetett a gyanú, hogy a kecskeméti tervek is kérdésesek, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központot, a Hírös Hét Fesztivál szervezője azonban megerősítette, hogy továbbra is számíthatunk a duó jelenlétére.

– Nincsen információnk az esetről, de nem mondták le a fellépést, szerdán továbbra is várjuk az érkezésüket – mondták megkeresésünkre.

 

 

