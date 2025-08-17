Valkusz Milán elájult a koncerten, de a Valmar augusztus 20-án Kecskeméten robbantja a bulit

augusztus 17., vasárnap

A Valmar duója, Valkusz Milán és Marics Peti ismét hatalmas koncerttel készül. A Valmar hamarosan Kecskeméten adja elő slágereit, és garantált, hogy a közönség felejthetetlen élményt kap.

Orosz Fanni Flóra

A Valmar neve ma már egyet jelent a fiatalos lendülettel, a hatalmas bulikkal és az érzelmekkel teli előadásokkal. Nemrég a Budapest Parkban léptek fel, ahol Valkusz Milán olyan intenzíven adta át magát a zenének, hogy a koncert végén rosszul lett, sőt, rövid időre össze is esett a színpadon. Szerencsére gyors orvosi ellátásban részesült, és jól van – most pedig már minden energiájával a következő nagy fellépésre készül.

Kecskeméten lép fel a Valmar
„Életünk legkatartikusabb bulija volt”

Milán az Instagramon osztotta meg élményeit a budapesti koncertről, ahol leírta, hogy olyan energiák és hangulatok szabadultak fel, amit még soha nem éltek át. A zenész megköszönte a közönségnek a szeretetet, valamint az orvosi csapatnak a gyors segítséget.

Augusztus 20-án Kecskeméten lép fel a Valmar

A rajongók nagy örömére nem kell sokat várni a következő felejthetetlen bulira: augusztus 20-án Kecskeméten ad nagyszabású koncertet a Valmar. Marics Peti és Valkusz Milán mindig szívét-lelkét beleteszi a produkcióba, így a helyi közönség biztos lehet benne, hogy az ünnepnapon is óriási show-t kap.

 

