Reality

1 órája

Visszatér a TV2 botrányokkal túlfűtött műsora – újra kísértésbe eshetnek a párok

#A Kísértés#műsor#TV2

Augusztus 31-én robban a képernyőre a TV2 párkapcsolatokat próbára tevő realityje, A Kísértés – egy napon az Ázsia Expresszel! A thaiföldi kalandok során ismét négy pár küzd meg a nyolc férfi és nyolc női kísértő csábításával. A korábbi kecskeméti szereplő, Hartman Inge is jelen volt a TV2 sajtótájékoztatóján.

Orosz Fanni Flóra

A TV2 augusztus 31-én dupla dózisban hozza vissza a nyár legforróbb realityműsorait: A Kísértés új évada az Ázsia Expressz premierjével egy időben startol el. A két formátum együtt igazi nézettségi bombának ígérkezik, hiszen a nézők nemcsak izgalmas kalandokat, de forró érzelmi drámákat is kapnak egy estén.

Augusztus 31-én robban a képernyőre a TV2 realityműsora, A Kísértés
Visszatér a TV2 botrányokkal túlfűtött műsora, A Kísértés
Fotó: TV2 / Archív-felvétel

Négy pár, 16 kísértő – Thaiföldön forrósodik a hangulat

A TV2 párkapcsolati valóságshow-ja ezúttal Thaiföld egzotikus helyszínein zajlik. A műsorvezetői szerepet Kasza Tibor tölti be, aki már az első évadban is garantálta a feszült hangulatot és az ironikus megjegyzéseket.

A műsorban négy pár próbálja megőrizni bizalmát és szerelmét miközben nyolc női és nyolc férfi kísértő mindent bevet, hogy szétzilálja az érzelmi kötelékeket. A készítők ígérete szerint az idei évad még több meglepetést, könnyes vallomást és forró pillanatot tartogat.

Egy kecskeméti lány is visszatér – ha csak egy estére is

A reality első évadának egyik legismertebb szereplője, a kecskeméti Hartman Inge is újra „kísértésbe esett” – legalábbis a kamera másik oldaláról. Vőlegényével együtt vettek részt a műsorban, ahol bár sok konfliktussal kellett szembenézniük, végül megerősödve távoztak.

A TV2 meghívta a párt az idei évad sajtótájékoztatójára, ahol Inge – ahogy azt Instagram oldalán megosztotta – újra átélhette a műsor hangulatát, ha csak pár órára is.

Újabb tévés sikerre hajt a TV2

A TV2 ismét bebizonyítja, hogy a reality műfajban is tud újat és izgalmasat mutatni. A kísértés második évada a dráma, a romantika és a valós érzelmek tökéletes keverékét ígéri – mindezt egy lenyűgöző egzotikus díszletbe ágyazva.

 

 

