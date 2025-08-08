augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átalakulás

2 órája

Közel 50 kilót fogyott, de még a köldökét is átplasztikáztatta a TV2 kalocsai sztárja

Címkék#fogyás#Paprika Dorina#celebfigyelő#TV2

Paprika Dorina elképesztő átalakuláson van túl, amiről először mesélt nyíltan. A TV2 ismert arca most új testtel és új lendülettel tekint a jövőbe.

Orosz Fanni Flóra

Paprika Dorina, a TV2 népszerű műsorainak – többek között a Farm VIP és a Séfek Séfe – sztárja, hosszú és küzdelmes utat járt be, míg végül kés alá feküdt. A kalocsai születésű, de Kecskeméthez is szorosan kötődő fiatal nő több mint 45 kilótól szabadult meg, mégis úgy érezte, lelki békéjéhez a fizikai változáson túl is tennie kell – nyilatkozta a TV2 Mokka című adásában.

Paprika Dorina, a TV2 sztárja kés alá feküdt
A TV2 ismert arca, Paprika Dorina most új testtel és új lendülettel tekint a jövőbe
Forrás: Paprika Dorina Instagram-oldala

„Nem éreztem jól magam a testemben” – Dorina őszintén mesélt a döntéséről

Dorina komoly életmódváltásba kezdett, rendszeresen sportolt, figyelt a táplálkozásra, ám a nagy fogyás után megmaradó bőrfelesleg komoly lelki terhet jelentett számára. Elmondása szerint bár mindent megpróbált – edzés, kollagén, hialuron –, végül elkerülhetetlenné vált a műtét. Egy törökországi klinikát választott, ahol mell- és hátplasztikát végeztek el rajta, sőt, a köldökét is újra kellett formázni.

„Nem fájt – csak kellemetlen volt” – így zajlott a beavatkozás

A kombinált plasztikai műtét öt órán át tartott, és két elismert sebész dolgozott rajta. Dorina meglepődve tapasztalta, hogy szinte semmilyen fájdalma nem volt, inkább kellemetlenségekről számolt be a műtét utáni időszakban. Nem emelhetett nehezet, nem hajolhatott, és kedvenc fürdéseiről is le kellett mondania egy időre, de minden részletet pontosan elmagyaráztak neki, így zökkenőmentes volt a gyógyulás.

Támogatással és bátorsággal jutott el idáig a TV2 sztárja

Dorina családja – édesanyja, édesapja és párja – is végig mellette állt, és biztatták, hogy tegyen meg mindent a saját boldogsága érdekében. A fiatal nő most már nemcsak elégedetten néz tükörbe, de más nőknek is példát szeretne mutatni: ha valaki nem érzi jól magát a testében, merjen változtatni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu