Közel 50 kilót fogyott, de még a köldökét is átplasztikáztatta a TV2 kalocsai sztárja

Paprika Dorina, a TV2 népszerű műsorainak – többek között a Farm VIP és a Séfek Séfe – sztárja, hosszú és küzdelmes utat járt be, míg végül kés alá feküdt. A kalocsai születésű, de Kecskeméthez is szorosan kötődő fiatal nő több mint 45 kilótól szabadult meg, mégis úgy érezte, lelki békéjéhez a fizikai változáson túl is tennie kell – nyilatkozta a TV2 Mokka című adásában.

A TV2 ismert arca, Paprika Dorina most új testtel és új lendülettel tekint a jövőbe

Forrás: Paprika Dorina Instagram-oldala

„Nem éreztem jól magam a testemben” – Dorina őszintén mesélt a döntéséről

Dorina komoly életmódváltásba kezdett, rendszeresen sportolt, figyelt a táplálkozásra, ám a nagy fogyás után megmaradó bőrfelesleg komoly lelki terhet jelentett számára. Elmondása szerint bár mindent megpróbált – edzés, kollagén, hialuron –, végül elkerülhetetlenné vált a műtét. Egy törökországi klinikát választott, ahol mell- és hátplasztikát végeztek el rajta, sőt, a köldökét is újra kellett formázni.

„Nem fájt – csak kellemetlen volt” – így zajlott a beavatkozás

A kombinált plasztikai műtét öt órán át tartott, és két elismert sebész dolgozott rajta. Dorina meglepődve tapasztalta, hogy szinte semmilyen fájdalma nem volt, inkább kellemetlenségekről számolt be a műtét utáni időszakban. Nem emelhetett nehezet, nem hajolhatott, és kedvenc fürdéseiről is le kellett mondania egy időre, de minden részletet pontosan elmagyaráztak neki, így zökkenőmentes volt a gyógyulás.

Támogatással és bátorsággal jutott el idáig a TV2 sztárja

Dorina családja – édesanyja, édesapja és párja – is végig mellette állt, és biztatták, hogy tegyen meg mindent a saját boldogsága érdekében. A fiatal nő most már nemcsak elégedetten néz tükörbe, de más nőknek is példát szeretne mutatni: ha valaki nem érzi jól magát a testében, merjen változtatni.