augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baon podcast

19 perce

Tokodi Doroti végre elárulta, mennyit mutat alatta a mérleg

Címkék#baon podcast#Tokodi Doroti#Miss World Hungary 2025

Nemcsak gyönyörű, de tudatosan fejleszti magát. Tokodi Doroti, a Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa lett. A 21 éves bácsborsódi szépség bakancslistáján szerepelt, hogy induljon a Magyarország Szépe versenyen. A versenyről és magáról hosszasan mesélt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Sebestyén Hajnalka

Tokodi Doroti a beszélgetés során felelevenítette a nyár eleji szépségverseny élményeit, izgalmait, melyről hírportálunk már korábban írt. A Miss World Hungary közönségdíjas szépsége azonban a magánéletéről is megosztott néhány infót. 

Tokodi Doroti, a Miss World Hungary szépsége, a 2025-ös verseny közönségdíjasa
Tokodi Doroti, a Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa
Forrás: Rádió 1 Gong

Tokodi Doroti másoknak is segítségére volt a szépségversenyen

Elmesélte, hogy nem izgulós típus, bár gyermekként még az volt. 2-3 éve önfejlesztéssel foglalkozik, így tudatosan odafigyel magára, lelki világára is. Minden helyzetben, így a szépségversenyen is próbálta a legjobbat kihozni magából. Minden pillanatát megélte. Tokodi Doroti másoknak is segített. Akin látta a lányok közül, hogy izgul, kicsit el van veszve, ahhoz odament. Arra motiválta, ne parázzon, lehetőségként tekintsen rá. Ez az ő pillanata, az ő lehetősége, élje meg pozitívan.

Imád a kisgyerekkel foglalkozni

Doroti a közelmúltban, július 23-án ünnepelte 21. születésnapját a Balatonon a családja körében, boldogan. Imádja a magyar tengert. Ráadásul aznap este tudta meg SMS-ben, hogy felvették. Baján, az Eötvös József Főiskola csecsemő- és kisgyermeknevelő szakára jelentkezett.

Miért pont ezt választotta? Elmondta: édesanyja pedagógus, így nem állnak tőle távol a gyerekek, de ő a fiatalabb korosztállyal, a nagyon pici, nagyon babusgatni való kisgyerekekkel dolgozna. Van egy keresztfia is. 2024. június 1-jén lett keresztanya, ami még jobban ráébresztett arra, hogy neki e téren van dolga. 

A szépségipar is az élete része maradna

A bácsborsódi lány most egész más területen dolgozik, a szépségiparban. Kozmetikus végzettsége van, jelenleg sminkesnek és szempilla stylistnak tanul, úgyhogy ezzel is szeretne foglalkozni, ebben is szeretne kiteljesedni.

A falu büszke rá

Tokodi Dorotit boldogsággal töltötte el, hogy kis falusi lányként ekkora sikert ért el. A verseny során Bácsborsód települést feltette a térképre, nézők és közösségi média követők sokasága tudta meg, hol is található a falu. 

A település polgármestere nagyon büszke volt rá, és annak külön örült, hogy megismerte az ország Bácsborsódot. Nyáron a falunapon külön köszöntötték, a virág mellé egy emlékplakettet is átvehetett, amibe bele van gravírozva, hogy Bácsborsód büszkesége.

Érdekességek a fiatal szépség életéből

Tokodi Doroti a közösségimédia-felületein szívesen válaszol követői kérdéseire. A testmagassága mellett a súlyára is többen rákérdeztek. Ott nem, de a rádiós beszélgetés során elmondta, 45 kiló. 

A fiatal szépség mesélt még nagy plüssállat-gyűjteményéről is. A gyönyörű alakja kapcsán elárulta: nagyon jó a genetikája, mert bizony, van hogy nem áll ellen a gyorséttermi ételeknek és a cukros üdítőknek. Vizet is fogyaszt, de nyáron a hűsítő limonádé a kedvence. A zene terén sok mindent meghallgat, sőt még édesapja régi kedvenceit is. Koncertekre is szívesen jár, legközelebb Azariah koncertjére megy. 


 

 

Baon podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu