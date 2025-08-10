19 perce
Tokodi Doroti végre elárulta, mennyit mutat alatta a mérleg
Nemcsak gyönyörű, de tudatosan fejleszti magát. Tokodi Doroti, a Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa lett. A 21 éves bácsborsódi szépség bakancslistáján szerepelt, hogy induljon a Magyarország Szépe versenyen. A versenyről és magáról hosszasan mesélt a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Tokodi Doroti a beszélgetés során felelevenítette a nyár eleji szépségverseny élményeit, izgalmait, melyről hírportálunk már korábban írt. A Miss World Hungary közönségdíjas szépsége azonban a magánéletéről is megosztott néhány infót.
Tokodi Doroti másoknak is segítségére volt a szépségversenyen
Elmesélte, hogy nem izgulós típus, bár gyermekként még az volt. 2-3 éve önfejlesztéssel foglalkozik, így tudatosan odafigyel magára, lelki világára is. Minden helyzetben, így a szépségversenyen is próbálta a legjobbat kihozni magából. Minden pillanatát megélte. Tokodi Doroti másoknak is segített. Akin látta a lányok közül, hogy izgul, kicsit el van veszve, ahhoz odament. Arra motiválta, ne parázzon, lehetőségként tekintsen rá. Ez az ő pillanata, az ő lehetősége, élje meg pozitívan.
Imád a kisgyerekkel foglalkozni
Doroti a közelmúltban, július 23-án ünnepelte 21. születésnapját a Balatonon a családja körében, boldogan. Imádja a magyar tengert. Ráadásul aznap este tudta meg SMS-ben, hogy felvették. Baján, az Eötvös József Főiskola csecsemő- és kisgyermeknevelő szakára jelentkezett.
Miért pont ezt választotta? Elmondta: édesanyja pedagógus, így nem állnak tőle távol a gyerekek, de ő a fiatalabb korosztállyal, a nagyon pici, nagyon babusgatni való kisgyerekekkel dolgozna. Van egy keresztfia is. 2024. június 1-jén lett keresztanya, ami még jobban ráébresztett arra, hogy neki e téren van dolga.
A szépségipar is az élete része maradna
A bácsborsódi lány most egész más területen dolgozik, a szépségiparban. Kozmetikus végzettsége van, jelenleg sminkesnek és szempilla stylistnak tanul, úgyhogy ezzel is szeretne foglalkozni, ebben is szeretne kiteljesedni.
A falu büszke rá
Tokodi Dorotit boldogsággal töltötte el, hogy kis falusi lányként ekkora sikert ért el. A verseny során Bácsborsód települést feltette a térképre, nézők és közösségi média követők sokasága tudta meg, hol is található a falu.
A település polgármestere nagyon büszke volt rá, és annak külön örült, hogy megismerte az ország Bácsborsódot. Nyáron a falunapon külön köszöntötték, a virág mellé egy emlékplakettet is átvehetett, amibe bele van gravírozva, hogy Bácsborsód büszkesége.
Érdekességek a fiatal szépség életéből
Tokodi Doroti a közösségimédia-felületein szívesen válaszol követői kérdéseire. A testmagassága mellett a súlyára is többen rákérdeztek. Ott nem, de a rádiós beszélgetés során elmondta, 45 kiló.
A fiatal szépség mesélt még nagy plüssállat-gyűjteményéről is. A gyönyörű alakja kapcsán elárulta: nagyon jó a genetikája, mert bizony, van hogy nem áll ellen a gyorséttermi ételeknek és a cukros üdítőknek. Vizet is fogyaszt, de nyáron a hűsítő limonádé a kedvence. A zene terén sok mindent meghallgat, sőt még édesapja régi kedvenceit is. Koncertekre is szívesen jár, legközelebb Azariah koncertjére megy.
