Tokodi Doroti végre elárulta, mennyit mutat alatta a mérleg

Tokodi Doroti a beszélgetés során felelevenítette a nyár eleji szépségverseny élményeit, izgalmait, melyről hírportálunk már korábban írt. A Miss World Hungary közönségdíjas szépsége azonban a magánéletéről is megosztott néhány infót.

Tokodi Doroti, a Miss World Hungary 2025 közönségdíjasa

Forrás: Rádió 1 Gong

Tokodi Doroti másoknak is segítségére volt a szépségversenyen

Elmesélte, hogy nem izgulós típus, bár gyermekként még az volt. 2-3 éve önfejlesztéssel foglalkozik, így tudatosan odafigyel magára, lelki világára is. Minden helyzetben, így a szépségversenyen is próbálta a legjobbat kihozni magából. Minden pillanatát megélte. Tokodi Doroti másoknak is segített. Akin látta a lányok közül, hogy izgul, kicsit el van veszve, ahhoz odament. Arra motiválta, ne parázzon, lehetőségként tekintsen rá. Ez az ő pillanata, az ő lehetősége, élje meg pozitívan.

Imád a kisgyerekkel foglalkozni

Doroti a közelmúltban, július 23-án ünnepelte 21. születésnapját a Balatonon a családja körében, boldogan. Imádja a magyar tengert. Ráadásul aznap este tudta meg SMS-ben, hogy felvették. Baján, az Eötvös József Főiskola csecsemő- és kisgyermeknevelő szakára jelentkezett.

Miért pont ezt választotta? Elmondta: édesanyja pedagógus, így nem állnak tőle távol a gyerekek, de ő a fiatalabb korosztállyal, a nagyon pici, nagyon babusgatni való kisgyerekekkel dolgozna. Van egy keresztfia is. 2024. június 1-jén lett keresztanya, ami még jobban ráébresztett arra, hogy neki e téren van dolga.

A szépségipar is az élete része maradna

A bácsborsódi lány most egész más területen dolgozik, a szépségiparban. Kozmetikus végzettsége van, jelenleg sminkesnek és szempilla stylistnak tanul, úgyhogy ezzel is szeretne foglalkozni, ebben is szeretne kiteljesedni.

A falu büszke rá

Tokodi Dorotit boldogsággal töltötte el, hogy kis falusi lányként ekkora sikert ért el. A verseny során Bácsborsód települést feltette a térképre, nézők és közösségi média követők sokasága tudta meg, hol is található a falu.

A település polgármestere nagyon büszke volt rá, és annak külön örült, hogy megismerte az ország Bácsborsódot. Nyáron a falunapon külön köszöntötték, a virág mellé egy emlékplakettet is átvehetett, amibe bele van gravírozva, hogy Bácsborsód büszkesége.