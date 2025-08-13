Még a kecskék is lelassulnak – különleges TikTok-videóban mutatta be Kecskemétet a dán influenszer

Frederik Cornelius neve egyre ismerősebben cseng a magyar TikTok-közösségben. A több mint 30 ezer követővel rendelkező dán tartalomgyártó már több hazai településről készített videót, és különleges, személyes hangvételű stílusával rendre elvarázsolja nézőit. Ezúttal a „kecskevárosként” emlegetett Kecskemétre látogatott, és a tőle megszokott humorral, mégis érzékeny pillanatképekkel mutatta be a város különleges hangulatát.

Kecskemét különleges TikTok-videóban szerepel

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

„Mi történik a kecskevárosban?” – kérdezi a TikTok-videó elején

Frederik új TikTok-bejelentkezése a szokásos, játékos felütéssel indul: „Mi történik a kecskevárosban? Let’s find out!” A zenész szerint Kecskemét az a hely, ahol egy eltévedt kecske véletlenül megalapította az art nouveau álmát – egy színes, csendes várost, amely mégis hangosabb, mint sok nagyváros, főleg, ha az ember betér egy-két múzeumba a főtéren.

Kávé, árnyék és lassabb tempó

A videóban Frederik kiemeli, hogy a városban minden adott egy nyugodt nyári naphoz: jó kávé, finom ételek és kellemes árnyék a hőségben. Szerinte Kecskeméten minden lelassul – „még a kecskék is” –, és valahonnan egy faragott ajtó mögül még mindig hallani egy régi történetet.

A Kunszállástól Kecskemétig tartó magyar kaland

A dán tartalomkészítő nem először jár a Kiskunságban: korábban Kunszállást mutatta be humoros, mégis szeretetteljes stílusban. Mostani videója újabb bizonyítéka annak, hogy Frederik Cornelius sajátos szemszöge képes a legegyszerűbb pillanatokat is különlegessé varázsolni.