augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt látni kell!

3 órája

Még a kecskék is lelassulnak – különleges TikTok-videóban mutatta be Kecskemétet a dán influenszer

Címkék#kecskemét#TikTok#influenszer

„Kecskeváros”, art nouveau és lassú nyári hangulat. Így jellemzi legújabb TikTok-videójában Kecskemétet a Pécsett élő dán youtuber, Frederik Cornelius. A több mint 30 ezer követővel rendelkező tartalomgyártó humorral és különleges részletekkel mutatja be a város mindennapi varázsát.

Orosz Fanni Flóra

Frederik Cornelius neve egyre ismerősebben cseng a magyar TikTok-közösségben. A több mint 30 ezer követővel rendelkező dán tartalomgyártó már több hazai településről készített videót, és különleges, személyes hangvételű stílusával rendre elvarázsolja nézőit. Ezúttal a „kecskevárosként” emlegetett Kecskemétre látogatott, és a tőle megszokott humorral, mégis érzékeny pillanatképekkel mutatta be a város különleges hangulatát.

Tiktok videóban szerepel Kecskemét, a képen a városháza
Kecskemét különleges TikTok-videóban szerepel
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

„Mi történik a kecskevárosban?” – kérdezi a TikTok-videó elején

Frederik új TikTok-bejelentkezése a szokásos, játékos felütéssel indul: „Mi történik a kecskevárosban? Let’s find out!” A zenész szerint Kecskemét az a hely, ahol egy eltévedt kecske véletlenül megalapította az art nouveau álmát – egy színes, csendes várost, amely mégis hangosabb, mint sok nagyváros, főleg, ha az ember betér egy-két múzeumba a főtéren.

Kávé, árnyék és lassabb tempó

A videóban Frederik kiemeli, hogy a városban minden adott egy nyugodt nyári naphoz: jó kávé, finom ételek és kellemes árnyék a hőségben. Szerinte Kecskeméten minden lelassul – „még a kecskék is” –, és valahonnan egy faragott ajtó mögül még mindig hallani egy régi történetet.

A Kunszállástól Kecskemétig tartó magyar kaland

A dán tartalomkészítő nem először jár a Kiskunságban: korábban Kunszállást mutatta be humoros, mégis szeretetteljes stílusban. Mostani videója újabb bizonyítéka annak, hogy Frederik Cornelius sajátos szemszöge képes a legegyszerűbb pillanatokat is különlegessé varázsolni.

@frederikcornelius Kecskemét: Múzeumok, kávé, nyugalom #magyar #hungary #kecskemét #magyarok #magyarorszag #travel #fyp ♬ original sound - Frederik Cornelius

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu