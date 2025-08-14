Ez az igaz szerelem! Tápai Szabina szívszorító vallomása

A tavalyi évben sokan aggódtak Tápai Szabina és Kucsera Gábor kapcsolatának jövőjéért, hiszen kis híján véget ért a házasságuk. A pár azonban nem adta fel: rengeteg munkát és figyelmet fektettek abba, hogy újra egymásra találjanak. Most úgy tűnik, minden erőfeszítésük meghozta a gyümölcsét.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor keményen megküzdöttek a kapcsolatukért

Fotó: Hatlaczki Balázs / borsonline.hu

Tápai Szabina Instagramon üzent

Szabina nemrég egy meghitt fotót osztott meg az Instagramon, ahol Gábor kezét fogja. A kép mellé szívből jövő sorokat írt:

„A szeretet nem mindig hangos. Néha csak csendben odalép, és melléd ül. Néha egy tekintetben ott van az egész világ, egy érintésben a biztonság, egy mosolyban az otthon. Nem kell magyarázni, nem kell bizonyítani… csak érezni.”

A rajongók odavannak értük

A követők elárasztották a bejegyzést szívecskékkel és kedves kommentekkel. Sokan hangsúlyozták: a lehető legjobb döntésük volt, hogy küzdöttek egymásért, és remélik, hogy a boldogságuk örökké tart majd.