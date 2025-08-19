Lenyűgöző külsejével ragyogja be a Balatont a háromgyermekes édesanya, rajongói teljesen odavannak érte

A korábban csajos nyaraláson részt vett Tápai Szabina most családjának szenteli idejét, de a pihenés közben sem feledkezik meg rajongóiról. Egy hangulatos hintában üldögélve mutatta meg hibátlan alakját, amelyet csillogó zöld fürdőruhája és napbarnított bőre tett még vonzóbbá.

Tápai Szabina ismét megmutatta bomba alakját

Fotó: Markovics Gábor / archív-felvétel

Tápai Szabina a Balaton partján

A kiskunhalasi származású volt kézilabdázó Tápai Szabina egy igazán figyelemfelkeltő fürdőruhában pózolt legújabb fotóján. A zöld csillogós darab tökéletesen kiemelte sportos alakját, amit követői nem győztek dicsérni a kommentekben.

A család kerül most a középpontba

A korábbi barátnős nyaralás után Tápai Szabina most inkább a családjával tölti idejét. A nyár egyik legszebb pillanatait a Balaton partján éli meg, ahol a pihenés és a szeretteivel töltött idő kapja a főszerepet.