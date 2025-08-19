49 perce
Lenyűgöző külsejével ragyogja be a Balatont a háromgyermekes édesanya, rajongói teljesen odavannak érte
Igazi nyári hangulatot varázsolt közösségi oldalára legújabb képével. Tápai Szabina ezúttal a Balaton partjáról jelentkezett, ahol egy különleges fotóval kápráztatta el követőit.
A korábban csajos nyaraláson részt vett Tápai Szabina most családjának szenteli idejét, de a pihenés közben sem feledkezik meg rajongóiról. Egy hangulatos hintában üldögélve mutatta meg hibátlan alakját, amelyet csillogó zöld fürdőruhája és napbarnított bőre tett még vonzóbbá.
Tápai Szabina a Balaton partján
A kiskunhalasi származású volt kézilabdázó Tápai Szabina egy igazán figyelemfelkeltő fürdőruhában pózolt legújabb fotóján. A zöld csillogós darab tökéletesen kiemelte sportos alakját, amit követői nem győztek dicsérni a kommentekben.
A család kerül most a középpontba
A korábbi barátnős nyaralás után Tápai Szabina most inkább a családjával tölti idejét. A nyár egyik legszebb pillanatait a Balaton partján éli meg, ahol a pihenés és a szeretteivel töltött idő kapja a főszerepet.