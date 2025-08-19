augusztus 19., kedd

Fotó

1 órája

Lenyűgöző külsejével ragyogja be a Balatont a háromgyermekes édesanya, rajongói teljesen odavannak érte

Címkék#nyaralás#Balaton#Tápai Szabina

Igazi nyári hangulatot varázsolt közösségi oldalára legújabb képével. Tápai Szabina ezúttal a Balaton partjáról jelentkezett, ahol egy különleges fotóval kápráztatta el követőit.

Orosz Fanni Flóra

A korábban csajos nyaraláson részt vett Tápai Szabina most családjának szenteli idejét, de a pihenés közben sem feledkezik meg rajongóiról. Egy hangulatos hintában üldögélve mutatta meg hibátlan alakját, amelyet csillogó zöld fürdőruhája és napbarnított bőre tett még vonzóbbá.

Tápai Szabina egy korábbi felvételen
Tápai Szabina ismét megmutatta bomba alakját
Fotó: Markovics Gábor / archív-felvétel

Tápai Szabina a Balaton partján

A kiskunhalasi származású volt kézilabdázó Tápai Szabina egy igazán figyelemfelkeltő fürdőruhában pózolt legújabb fotóján. A zöld csillogós darab tökéletesen kiemelte sportos alakját, amit követői nem győztek dicsérni a kommentekben.

A család kerül most a középpontba

A korábbi barátnős nyaralás után Tápai Szabina most inkább a családjával tölti idejét. A nyár egyik legszebb pillanatait a Balaton partján éli meg, ahol a pihenés és a szeretteivel töltött idő kapja a főszerepet.

 

