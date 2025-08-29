Életveszélyben van a közel 200 kilós nagykőrösi asszony, Schobert Norbi sietett a segítségére – videó

Gyöngyi története sokak számára lehet intő példa: a Tények stábjának bevallotta, hogy az élete múlhat a változáson, mégis képtelen volt egyedül megküzdeni a kilókkal. Most azonban rászánta magát, hogy szakemberhez forduljon, és ehhez a legismertebb magyar fitneszguru, Schobert Norbi támogatását kérte.

Schobert Norbi a saját módszerével próbál segíteni Papné Horváth Gyöngyinek a fogyásban

Forrás: tenyek.hu

„Egyedül már nem ment”

Papné Horváth Gyöngyi 40 éves, és közel 200 kilót mutatott a mérleg, amikor a Tények stábja felkereste. Elmondása szerint tisztában van azzal, hogy súlyos egészségügyi problémákat okoz a túlsúlya, de már képtelen volt saját erejéből lefogyni. Férje kecskeméti gyárban dolgozik, lánya óvodába jár, ő maga viszont munkanélküli, mert a munkáltatók a testsúlya miatt nem alkalmazzák.

Schobert Norbi szerint életveszélyben van

A fitneszguru elárulta, hogy még soha nem találkozott ennyire túlsúlyos nővel. Gyöngyi 193 kiló, miközben magasságához képest a normális testsúly körülbelül 60 kiló lenne. A súlytöbblet miatt kórosan magas a vérnyomása és a pulzusa, a vér oxigénszintje sincs rendben. Ha élni akar, Gyöngyinek azonnal szigorú diétába kell kezdenie: semmilyen szénhidrátot és cukrot nem fogyaszthat.

Új esély a fogyásra

Nem ez az első alkalom, hogy Schobert Norbi extrém túlsúlyban szenvedő embereknek segít. Korábban is sikerült már 200 kiló fölötti embereknek visszanyerniük az életminőségüket, volt, aki a fogyás után végre gyermeket vállalhatott, más pedig önbizalmat és párkapcsolatot talált. Most Gyöngyi is reméli, hogy kitartással és szakértői támogatással sikerül megmentenie az életét és új jövőt építenie.