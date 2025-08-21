augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Páratlan

1 órája

Leesett az álluk a kecskemétieknek: ilyen brutális Porschét ritkán látni – videóval

Címkék#baon videó#járgány#Porsche#autó

Újabb videóval boldogítja az autós közösséget az Epixk néven ismert tartalomgyártó. A Porsche 911 Carrera GTS minden szögből páratlan jármű.

Orosz Fanni Flóra

A kecskeméti utcákon ismét feltűnt egy olyan luxusautó, amelyet látva bárkinek megdobban a szíve. Epixk most egy fekete Porsche 911 Carrera GTS (997) modellt kapott lencsevégre.

Porsche 911 Carrera GTS Kecskeméten
A Porsche 911 Carrera GTS minden szögből páratlan jármű
Fotó: Epixk

Klasszikus Porsche, modern erő

A Porsche 911 Carrera GTS a 2010-es évek elejének egyik ikonikus sportkupéja, amely a klasszikus 911-es vonalvezetést ötvözi a modern teljesítménnyel. A széles hátsó sárvédők, a dupla kipufogó és a fekete fényezés egyszerre sugároznak eleganciát és erőt.

Egyedi kipufogó, felejthetetlen hang

Ez a kecskeméti példány különleges kipufogórendszerrel rendelkezik, amely mélyebb, karakteresebb hangzást biztosít. A gázreakciók is sokkal élénkebbek, így az autó nemcsak látványában, hanem hangjában is igazi élményt nyújt.

A TikTok kedvence

Nem csoda, hogy Epixk videói alatt záporoznak a lájkok – olyan álomautókat láthatunk tőle, amelyek ritkán bukkannak fel az utcákon. Epixk követői imádják a felvételeit, és minden alkalommal leesik az álluk, amikor egy-egy újabb autócsodát mutat meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu