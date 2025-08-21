Leesett az álluk a kecskemétieknek: ilyen brutális Porschét ritkán látni – videóval

A kecskeméti utcákon ismét feltűnt egy olyan luxusautó, amelyet látva bárkinek megdobban a szíve. Epixk most egy fekete Porsche 911 Carrera GTS (997) modellt kapott lencsevégre.

A Porsche 911 Carrera GTS minden szögből páratlan jármű

Fotó: Epixk

Klasszikus Porsche, modern erő

A Porsche 911 Carrera GTS a 2010-es évek elejének egyik ikonikus sportkupéja, amely a klasszikus 911-es vonalvezetést ötvözi a modern teljesítménnyel. A széles hátsó sárvédők, a dupla kipufogó és a fekete fényezés egyszerre sugároznak eleganciát és erőt.

Egyedi kipufogó, felejthetetlen hang

Ez a kecskeméti példány különleges kipufogórendszerrel rendelkezik, amely mélyebb, karakteresebb hangzást biztosít. A gázreakciók is sokkal élénkebbek, így az autó nemcsak látványában, hanem hangjában is igazi élményt nyújt.

A TikTok kedvence

Nem csoda, hogy Epixk videói alatt záporoznak a lájkok – olyan álomautókat láthatunk tőle, amelyek ritkán bukkannak fel az utcákon. Epixk követői imádják a felvételeit, és minden alkalommal leesik az álluk, amikor egy-egy újabb autócsodát mutat meg.