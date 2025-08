Leesett az állunk, Kecskemét utcáin bukkant fel ez a ritka Porsche – videón az élményautó!

Kecskemét utcáin ismét felbukkant egy álomautó, amit már több ezren csodáltak meg TikTokon. Az Epixk nevű népszerű tartalomgyártó most egy kék Porsche 911 GT3 (992) modellt kapott lencsevégre, amely nemcsak a kinézetével, hanem a történetével is különleges. Az autó – ami ritka módon manuális váltós – nem egy garázsban porosodik, hanem valódi élményautóként szeli a magyar utakat.

Egy különleges Porsche bukkant fel Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A legtöbbet futott GT3 Magyarországon?

A videóban szereplő Porsche 911 GT3 könnyen lehet, hogy hazánk legtöbb kilométerrel rendelkező példánya. Míg sokan csak gyűjtik és kiállítják az ilyen típusú autókat, itt egy olyan tulajdonosról van szó, aki pontosan arra használja, amire az autó született: gyors, lendületes, örömteli vezetésre. A 992-es széria a klasszikus szívómotoros sportautók egyik utolsó képviselője, így a Porsche-rajongók számára minden kilométer vele aranyat ér.

Porsche hollywoodi sztároknál

Patrick Dempsey, a Grace klinika szívtiprója nemcsak rajongó, hanem versenyzőként is képviseli a márkát, többek között a Le Mans-i 24 órás futamon is Porsche volán mögött ült. De nem marad ki a sorból Ellen DeGeneres sem, akit gyakran kaptak lencsevégre egy 911 Carrera S-ben, vagy épp Jay-Z, aki több dalszövegében is megemlékezik a márkáról. A Porsche tehát nemcsak státuszszimbólum, hanem szenvedély is – még a legnagyobb sztárok körében is.