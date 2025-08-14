Nótár Mary őszintén vallott érzéseiről, meglepő szerepben tűnik fel hamarosan

Nemrég még a Nagy Duett színpadján láthattuk Nótár Maryt Aurélióval együtt, azután pedig nyári közös slágerük is megjelent, majd egy óriási bulit csapott a szülinapja alkalmából, de ő sosem áll meg, ugyanis egy új projektbe kezd bele az énekesnő: bő 10 év után ismét a Sztárban Sztár All Star színpadján láthatjuk majd. A TV2-ben örömteli és megható interjú keretei között mesélte el, hogy milyen érzésekkel várja az új évadot.

Nótár Mary izgatottan mesélt legújabb projektjéről

Fotó: Illusztráció/MW-archív

„Ez engem annyira mélyen érint” – vallott Nótár Mary

Az énekesnő elmondta a Tv2-nek, hogy nagyon csodálatos érzésnek tartja, amikor ennyi idő után is gondolnak rá, hiszen 10 éve szerepelhetett a Sztárban Sztár színpadján. Első szereplése ugródeszka volt a karrierjében. Az első szerepléséből kedvenc pillanatként kiemelte, amikor Justin Biebert, és Christina Aguilerat adott elő.

Idén sem adja fel, hiszen nyerni jött!

Az elmúlt 10 évben az énekesnő zeneileg és előadásmódban is nagyon sokat fejlődött, így ezzel a lendülettel fog belecsapni ebbe a kihívásba is. De azért kisebb félelmei is vannak, amiről azt mondta, reméli, hogy nem fog annyira „parázni”, mert egy élőadásos műsorban azért nem egyszerű szerepelni, még neki sem. Nehézség lesz még számára, hogy bármilyen előadót is kap, nagy valószínűséggel nem az ő stílusában, hanem egy teljesen más műfajban kell majd előadnia. Mindezektől azonban nem ijed meg,

Teljes szívvel, és teljes gőzzel megyek előre

– nyilatkozta az új évad kapcsán Mary, hiszen versenyszelleme és kitartása sose engedné, hogy feladja!