Sosem látta még így Nótár Maryt, mindenkit meglepett, mit művelt a színpadon – videó

Nótár Mary a koncert előtti sztoriban olyan produkcióval rukkolt elő, amire senki sem számított: beült a dobok mögé, és hatalmas lelkesedéssel kezdett játszani.

Nótár Mary a dobolást is kipróbálta

Fotó: Nótár Mary Facebook-oldala

Dobverő került Nótár Mary kezébe

A siófoki fellépés előtt készült videóban Nótár Mary profi könnyedséggel ütötte a ritmust, mintha mindig is a dob mögött állt volna. Az énekesnő ismét egy új oldalát mutatta meg és bebizonyította, hogy igazi született előadóművész.

Sztárokkal együtt lépett színpadra

A nagykoncerten nem csak Nótár Mary állt színpadra. Olyan ismert előadók is felléptek, mint Bódi Guszti és Bódi Margó, akik szintén hatalmas tömeget vonzottak. Az est így a magyar mulatós és popzene rajongóinak valódi csemege volt.