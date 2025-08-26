56 perce
Sosem látta még így Nótár Maryt, mindenkit meglepett, mit művelt a színpadon – videó
Nem mindennapi pillanatokkal indult a hétvégi siófoki nagykoncert. Nótár Mary ezúttal nemcsak énekhangjával nyűgözte le a közönséget, hanem egészen új oldaláról is megmutatta magát.
Nótár Mary a koncert előtti sztoriban olyan produkcióval rukkolt elő, amire senki sem számított: beült a dobok mögé, és hatalmas lelkesedéssel kezdett játszani.
Dobverő került Nótár Mary kezébe
A siófoki fellépés előtt készült videóban Nótár Mary profi könnyedséggel ütötte a ritmust, mintha mindig is a dob mögött állt volna. Az énekesnő ismét egy új oldalát mutatta meg és bebizonyította, hogy igazi született előadóművész.
Sztárokkal együtt lépett színpadra
A nagykoncerten nem csak Nótár Mary állt színpadra. Olyan ismert előadók is felléptek, mint Bódi Guszti és Bódi Margó, akik szintén hatalmas tömeget vonzottak. Az est így a magyar mulatós és popzene rajongóinak valódi csemege volt.