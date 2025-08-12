Új korszak kezdődik: Nagy Adri életében jelentős fordulatot hoz az ősz

A megható ballagás és az iskolakezdés előtti utolsó, gondtalan nyár minden percét igyekszik kihasználni a kecskeméti énekesnő. A Borsonline cikke szerint a családbővítés gondolata is egyre komolyabban felmerül Nagy Adriéknál.

Nagy Adri élete fordulóponthoz érkezett

Forrás: Nagy Adri Instagram-oldala

Megható búcsú az óvodától

Nagy Adri szívét öröm és büszkeség tölti el, hiszen kisfia, Beni lezárta az óvodás éveket. Az énekesnő mindent megtesz, hogy az iskolakezdés előtti nyár különleges élményekkel teljen. Sok időt töltenek együtt, közös strandolásokkal, kirándulásokkal és spontán programokkal – olvasható a Borsonline cikkében.

Készülődés az iskolára

A család még nem kezdte el a tanszervásárlást, de már folynak az előkészületek. Beni szobájában helyet kell biztosítani az íróasztalnak, így a szeretett autópálya ideiglenesen biztonságos tárolóhelyre kerül. Bár a kisfiú nehezen válik meg tőle, izgatottan várja, hogy „nagyfiúként” kezdhesse meg az iskolát.

Új kihívások és napi rutin

Az iskolakezdés új ritmust hoz a mindennapokba: korai kelések, pontos érkezés és a napi tízórai csomagolása. Nagy Adri már most ötleteket keres a változatos és finom szendvicsekhez, miközben felkészül az új időbeosztásra.

Nagy Adri szívesen babázna

Az énekesnő és férje régóta álmodnak egy kistestvérről. Bár az ősz sűrű lesz Adri számára, határozottan tervben van, hogy újabb gyermek érkezzen a családba. Úgy érzi, most jött el az ideje, hogy Beni mellett egy újabb kis csoda is gazdagítsa az életüket.