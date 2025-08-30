Elhagyta az RTL Reggelit a népszerű műsorvezető, szívszorító üzenettel búcsúzott

A rajongók számára meglepetésként érkezett a hír, hogy a kedvelt műsorvezető nem folytatja a reggeli adásokban. Bár sokan sajnálják Nádai Anikó döntését, az üzenetében egyértelművé tette, hogy a televíziós pályafutása ezzel nem ér véget.

Nádai Anikó Instagram-posztjában mondott köszönetet a nézőknek

Forrás: Nádai Anikó Instagram-oldala

„Nem búcsúzom végleg” – írta Nádai Anikó az Instagramon

Nádai Anikó az RTL Reggeli egyik ismert műsorvezetője volt, aki most megható sorokkal jelentette be távozását. Posztjában arról írt, hogy hálás mindenért, és hiszi, hogy a közönség sok más helyen is találkozhat még vele.

Új feladatok várhatnak a távozókra

Nemrégiben Ember Márk is bejelentette, hogy otthagyja a műsort, így rövid időn belül két ismert arc is távozott a Reggeliből. Bár hivatalosan még nem tudni, milyen új feladatok várnak rájuk, valószínűleg nem maradnak sokáig képernyő nélkül, Ember Márkot pedig színházi kötelezettségei is szólítják.