5 órája
Elhagyta az RTL Reggelit a népszerű műsorvezető, szívszorító üzenettel búcsúzott
Váratlan bejelentéssel búcsúzott a Reggeli népszerű arca az RTL műsorából. Nádai Anikó Instagram-posztban mondott köszönetet a nézőknek.
A rajongók számára meglepetésként érkezett a hír, hogy a kedvelt műsorvezető nem folytatja a reggeli adásokban. Bár sokan sajnálják Nádai Anikó döntését, az üzenetében egyértelművé tette, hogy a televíziós pályafutása ezzel nem ér véget.
„Nem búcsúzom végleg” – írta Nádai Anikó az Instagramon
Nádai Anikó az RTL Reggeli egyik ismert műsorvezetője volt, aki most megható sorokkal jelentette be távozását. Posztjában arról írt, hogy hálás mindenért, és hiszi, hogy a közönség sok más helyen is találkozhat még vele.
Új feladatok várhatnak a távozókra
Nemrégiben Ember Márk is bejelentette, hogy otthagyja a műsort, így rövid időn belül két ismert arc is távozott a Reggeliből. Bár hivatalosan még nem tudni, milyen új feladatok várnak rájuk, valószínűleg nem maradnak sokáig képernyő nélkül, Ember Márkot pedig színházi kötelezettségei is szólítják.
