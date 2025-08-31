augusztus 31., vasárnap

Micsoda járgány!

49 perce

A fekete szörnyeteg, ami mellett minden más SUV eltörpül – videó

Címkék#baon videó#autó#luxusautó#Mercedes

Az utcán bukkant fel egy fekete Brabus GLE 800, ami azonnal magára vonta a tekinteteket. A Mercedes alapokra épített SUV nem csupán egy autó, hanem egy igazi erődemonstráció.

Orosz Fanni Flóra

A Mercedes-Benz AMG GLE már önmagában is tekintélyt parancsoló SUV, ám amikor a Brabus kezelésbe veszi, teljesen más dimenzióba kerül. A fekete Brabus GLE 800 nem az a fajta autó, ami észrevétlenül elvegyülne a városi forgalomban, sokkal inkább uralja az utakat.

fekete mecedes autót vettek videóra
Egy különleges fekete Mercedest vettek videóra
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Agresszív külső, tipikus Brabus-kiállás

Az autó minden részletében magán hordozza a Brabus kézjegyét: agresszívabb lökhárítók, hatalmas felnik és sötétített részletek teszik még karakteresebbé. Már pusztán a kiállásával is jelzi, hogy ez nem egy hétköznapi SUV.

Extrém Mercedes Tiffany blue stílusban

A belső tér is teljesen új szintre került. A különleges Tiffany blue (türkizkék) betétek és díszítőelemek feldobják a kabin hangulatát, amely így egyszerre sugároz luxust és merészséget. A Brabus nem elégszik meg a gyári megoldásokkal, minden részletet extrém szintre emel.

Erő a motorháztető alatt

Természetesen a motor sem maradt érintetlen. A Brabus GLE 800 jóval erősebb és nyersebb, mint a gyári változatok, a kipufogó hangja pedig már alapjáraton árulkodik arról, hogy itt nem hétköznapi teljesítményről van szó. Ez a SUV inkább erődemonstráció, mint közlekedési eszköz.

Epixk mutatta meg a különlegességet

A fekete Brabus GLE 800-ról készült videót az Epixk nevű TikTok-felhasználó készítette, aki rendszeresen örökít meg ritka és különleges luxusautókat. A felvétel gyorsan felkeltette az autórajongók érdeklődését, hiszen a Mercedes ilyen formában igazi ritkaság az utakon.

 

