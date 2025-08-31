17 perce
A fekete szörnyeteg, ami mellett minden más SUV eltörpül – videó
Az utcán bukkant fel egy fekete Brabus GLE 800, ami azonnal magára vonta a tekinteteket. A Mercedes alapokra épített SUV nem csupán egy autó, hanem egy igazi erődemonstráció.
A Mercedes-Benz AMG GLE már önmagában is tekintélyt parancsoló SUV, ám amikor a Brabus kezelésbe veszi, teljesen más dimenzióba kerül. A fekete Brabus GLE 800 nem az a fajta autó, ami észrevétlenül elvegyülne a városi forgalomban, sokkal inkább uralja az utakat.
Agresszív külső, tipikus Brabus-kiállás
Az autó minden részletében magán hordozza a Brabus kézjegyét: agresszívabb lökhárítók, hatalmas felnik és sötétített részletek teszik még karakteresebbé. Már pusztán a kiállásával is jelzi, hogy ez nem egy hétköznapi SUV.
Extrém Mercedes Tiffany blue stílusban
A belső tér is teljesen új szintre került. A különleges Tiffany blue (türkizkék) betétek és díszítőelemek feldobják a kabin hangulatát, amely így egyszerre sugároz luxust és merészséget. A Brabus nem elégszik meg a gyári megoldásokkal, minden részletet extrém szintre emel.
Erő a motorháztető alatt
Természetesen a motor sem maradt érintetlen. A Brabus GLE 800 jóval erősebb és nyersebb, mint a gyári változatok, a kipufogó hangja pedig már alapjáraton árulkodik arról, hogy itt nem hétköznapi teljesítményről van szó. Ez a SUV inkább erődemonstráció, mint közlekedési eszköz.
Epixk mutatta meg a különlegességet
A fekete Brabus GLE 800-ról készült videót az Epixk nevű TikTok-felhasználó készítette, aki rendszeresen örökít meg ritka és különleges luxusautókat. A felvétel gyorsan felkeltette az autórajongók érdeklődését, hiszen a Mercedes ilyen formában igazi ritkaság az utakon.