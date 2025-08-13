augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Múzeum

2 órája

Ezek a négykerekű ritkaságok nem csak az autórajongókat veszik le a lábukról – videóval

Címkék#baon videó#autómúzeumban#luxusautó#Mercedes-Benz

Ezúttal nem az utcán, hanem a kiskőrösi autómúzeumban forgatott az Epixk néven ismert TikToker. A Mercedes-Benz több ikonikus modellje mellett elképesztő autólegendák is láthatók a videóban.

Orosz Fanni Flóra

A TikTok-on videóival több ezres nézettséget produkáló Epixk most nem egy Kecskemét utcáin feltűnő álomautót vett célba, hanem egy különleges helyszínt: a kiskőrösi Old Car Museum and Cafe-t. A videóban nemcsak luxusautók, hanem az autózás történetének valódi kincsei tűnnek fel a legnagyobb márkáktól: Mercedes-Benz, BMW, Porsche. A követők ezúttal nem a motorhang és a lóerő miatt rajonghatnak, hanem azért, mert ilyen változatos gyűjteményt ritkán lehet egy helyen látni. 

kiskőrösi autómúzeum, Mercedes-Benz ritkaságok,
Mercedes-Benz ritkaságok is láthatók a kiskőrösi autómúzeumban
Fotó: Epixk

Mercedes-Benz a múltból és a jelenből

A múzeumban több Mercedes-Benz modell is látható, amelyek egytől egyig a márka eleganciáját és mérnöki precizitását képviselik. Látható például a klasszikus 190 SL, a stílusos R107 SL, a modern luxust sugárzó SL500 Roadster, az izomautó-szintű SL65 AMG, valamint az ikonikus szárnyas ajtós SLS AMG és a nyitott tetős CLK Convertible. Ezek az autók nemcsak a márka történetét mesélik el, hanem a különböző korszakok formatervezési és technológiai mérföldköveit is.

Világmárkák egy helyen

A Mercedeseken kívül a kiállítás gazdag kínálatában megtalálható többek között Alfa Romeo GTV, Bentley Arnage T, Jaguar E-Type, Lotus Esprit V8, Porsche 911 Turbo Cabrio Flatnose, BMW E21 320, vagy akár a legendás Chevrolet Corvette C2. A klasszikusok mellett olyan ritkaságok is feltűnnek, mint a NSU Wankel-Spider vagy a VAZ 2101 Zhiguli.

Epixk új oldala

A követők most egy másik arcát ismerhetik meg Epixknek: a videóban nem a sebesség és a teljesítmény a főszerep, hanem az autók története és szépsége. Az autómúzeum varázslatos hangulata pedig tökéletesen visszaadja, hogy miért is szeretjük ezeket a gépcsodákat, legyen az egy veterán Mercedes-Benz vagy egy ritka sportautó.


 

