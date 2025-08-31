Sárga Lamborghini Urus pihent meg Kecskeméten, mindenki megfordult utána! – videó

augusztus 31., vasárnap

Egy rikító sárga Lamborghini Urus borzolta fel a kedélyeket, ahogy megjelent a városban. A Lamborghini SUV egyszerre hozza a luxust és a szupersportautós teljesítményt.

Orosz Fanni Flóra

Kevés autó van, amely ennyire azonnal magára vonja a tekinteteket, mint egy rikító sárga Lamborghini Urus. Az olasz márka első SUV-ja nemcsak a színével, hanem a formájával és a motorháztető alatt rejlő erővel is kiemelkedik a mezőnyből.

Egy Lamborghinit Kecskeméten vettek videóra
Egy sárga Lamborghinit Kecskemét egyik népszerű éttermének parkolójában pihent meg
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Brutális teljesítmény egy családi autóban

Az Urus szíve egy 650 lóerős V8-as motor, amely bőven többet nyújt annál, mint amit egy átlagos családi SUV-tól várnánk. Ez az autó egyszerre képes kényelmes utazásra és lélegzetelállító gyorsulásra, kompromisszumok nélkül.

Sportos, agresszív forma

A szögletes, markáns vonalak, a hatalmas légbeömlők és a sportos részletek már álló helyzetben is dinamizmust sugallnak. Az Urus vizuálisan is a sebesség szimbóluma, miközben egyértelműen hordozza a Lamborghini karakterét.

A Lamborghini Kecskeméten bukkant fel

A most lencsevégre kapott példány egy népszerű kecskeméti étterem parkolójában pihent meg, ahol természetesen senki sem tudott szó nélkül elmenni mellette. Az étterem vendégei biztosan közül sokan megálltak, hogy megcsodálják a ritka és különleges látványt.

Epixk videóit imádják a kecskemétiek

A sárga Lamborghini Urusról készült videót az Epixk nevű TikTok-felhasználó osztotta meg, aki már számos hasonló felvétellel örvendeztette meg az autórajongókat. A kecskemétiek különösen szerették azt a videóját, amelyben egy ritkaságszámba menő Ferrari szerepelt, most pedig az Urus folytatta a sorozatot.

Sztárok kedvence

A Lamborghini világszerte a sztárok kedvence: Justin Bieber már tiniként Aventadorral járta a várost, míg Kim Kardashian és Kylie Jenner a divatot sem hagyták ki a képletből – előbbi szürke árnyalatú Aventadorját a házához passzintotta, utóbbi pedig narancssárga Urusban pózol. Kanye West saját ízlésére formált Urusa igazi ritkaság, míg Nicki Minaj rózsaszín Aventadorja azonnal felismerhető a stílusáról. A rap és popvilág mellett a sportolók körében is népszerű a márka: Cristiano Ronaldo és Rory McIlroy garázsában is ott állnak a legmenőbb Lambók, bizonyítva, hogy az olasz szupersportautó a siker és a luxus egyik legnagyobb szimbóluma.

 

